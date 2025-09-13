Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о развитии космической сферы в России - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 13.09.2025 (обновлено: 15:14 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041663751.html
Путин рассказал о развитии космической сферы в России
Путин рассказал о развитии космической сферы в России - РИА Новости, 13.09.2025
Путин рассказал о развитии космической сферы в России
Необходимо сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в сфере развития космоса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:50:00+03:00
2025-09-13T15:14:00+03:00
россия
владимир путин
зарядье
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041671404_144:482:2928:2048_1920x0_80_0_0_8875b27b69d7016f6a3b8eef219708c3.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в сфере развития космоса, заявил президент РФ Владимир Путин."Сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в освоении и изучении космоса", - сказал глава государства, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
https://ria.ru/20250913/putin-2041663663.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041671404_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_78e8d294f44f0d613c7f3981b9bd2867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, зарядье, общество
Россия, Владимир Путин, Зарядье, Общество
Путин рассказал о развитии космической сферы в России

Путин: нужно сделать все, чтобы Россия оставалась лидером в космической сфере

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале Зарядье в Москве в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в сфере развития космоса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в освоении и изучении космоса", - сказал глава государства, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале Зарядье в Москве в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Путин рассказал о внедрении передовых технологий в Москве
Вчера, 14:50
 
РоссияВладимир ПутинЗарядьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала