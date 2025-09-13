https://ria.ru/20250913/rossiya-2041663751.html
Путин рассказал о развитии космической сферы в России
Путин рассказал о развитии космической сферы в России - РИА Новости, 13.09.2025
Путин рассказал о развитии космической сферы в России
Необходимо сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в сфере развития космоса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:50:00+03:00
2025-09-13T14:50:00+03:00
2025-09-13T15:14:00+03:00
россия
владимир путин
зарядье
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041671404_144:482:2928:2048_1920x0_80_0_0_8875b27b69d7016f6a3b8eef219708c3.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в сфере развития космоса, заявил президент РФ Владимир Путин."Сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в освоении и изучении космоса", - сказал глава государства, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
https://ria.ru/20250913/putin-2041663663.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041671404_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_78e8d294f44f0d613c7f3981b9bd2867.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, зарядье, общество
Россия, Владимир Путин, Зарядье, Общество
Путин рассказал о развитии космической сферы в России
Путин: нужно сделать все, чтобы Россия оставалась лидером в космической сфере