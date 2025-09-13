https://ria.ru/20250913/rossiya-2041663751.html

Путин рассказал о развитии космической сферы в России

Путин рассказал о развитии космической сферы в России - РИА Новости, 13.09.2025

Путин рассказал о развитии космической сферы в России

Необходимо сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в сфере развития космоса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в сфере развития космоса, заявил президент РФ Владимир Путин."Сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в освоении и изучении космоса", - сказал глава государства, выступая в столичном "Зарядье" в День города.

