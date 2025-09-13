Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили антенну управления НРТК ВСУ - РИА Новости, 13.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 13.09.2025
ВС России уничтожили антенну управления НРТК ВСУ
ВС России уничтожили антенну управления НРТК ВСУ
Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка группировки войск "Южная" уничтожили антенну управления наземного робототехнического комплекса и... РИА Новости, 13.09.2025
ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка группировки войск "Южная" уничтожили антенну управления наземного робототехнического комплекса и автомобиль с живой силой противника на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведка полка выявила автомобиль ВСУ, совершавший ротацию. Операторы FPV-дронов нанесли удар, в результате чего машина с находившейся в ней живой силой была уничтожена… Точечным ударом была поражена антенна управления НРТК, установленная на одном из домов в зоне ответственности подразделения. Там подчеркнули, что подобные действия ограничивают использование ВСУ робототехники и снижают эффективность управления на линии боевого соприкосновения", — говорится в сообщении.
ВС России уничтожили антенну управления НРТК ВСУ

Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка группировки войск "Южная" уничтожили антенну управления наземного робототехнического комплекса и автомобиль с живой силой противника на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Разведка полка выявила автомобиль ВСУ, совершавший ротацию. Операторы FPV-дронов нанесли удар, в результате чего машина с находившейся в ней живой силой была уничтожена… Точечным ударом была поражена антенна управления НРТК, установленная на одном из домов в зоне ответственности подразделения. Там подчеркнули, что подобные действия ограничивают использование ВСУ робототехники и снижают эффективность управления на линии боевого соприкосновения", — говорится в сообщении.
