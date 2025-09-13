https://ria.ru/20250913/rossiya-2041657288.html
ВС России уничтожили антенну управления НРТК ВСУ
ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка группировки войск "Южная" уничтожили антенну управления наземного робототехнического комплекса и автомобиль с живой силой противника на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Разведка полка выявила автомобиль ВСУ, совершавший ротацию. Операторы FPV-дронов нанесли удар, в результате чего машина с находившейся в ней живой силой была уничтожена… Точечным ударом была поражена антенна управления НРТК, установленная на одном из домов в зоне ответственности подразделения. Там подчеркнули, что подобные действия ограничивают использование ВСУ робототехники и снижают эффективность управления на линии боевого соприкосновения", — говорится в сообщении.
