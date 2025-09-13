https://ria.ru/20250913/rossiya-2041583516.html

СМИ: мать предателя Кузьминова заранее сбежала из России

СМИ: мать предателя Кузьминова заранее сбежала из России - РИА Новости, 13.09.2025

СМИ: мать предателя Кузьминова заранее сбежала из России

Инна Кузьминова, мать российского перебежчика Максима Кузьминова, заранее готовилась к побегу из страны, сообщил RT со ссылкой на знакомых семьи. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T00:41:00+03:00

2025-09-13T00:41:00+03:00

2025-09-13T00:41:00+03:00

в мире

испания

россия

украина

максим кузьминов

рбк (медиагруппа)

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928667705_0:121:1133:758_1920x0_80_0_0_0176a53af5d7bdc4f6963a9439df23df.jpg

МОСКВА, 13 cен — РИА Новости. Инна Кузьминова, мать российского перебежчика Максима Кузьминова, заранее готовилась к побегу из страны, сообщил RT со ссылкой на знакомых семьи.Женщина, по информации телеканала, уехала из России за семь месяцев до предательства сына."По словам собеседницы, мать предателя была с маленькой сумочкой, без багажа. Говорила, что направляется в один из городов РФ к родственникам: "Оказалось, что все это вранье", — говорится в публикации.Как сообщила подруга Кузьминовой, о планируемом отъезде женщина сообщила близким в новогоднюю ночью"Всем рассказала, что уезжает в лучшую жизнь. Просто предложила мне машину, я у нее ее купила, а потом на этой же машине везла в аэропорт", — заявила она.По данным источника, сейчас Кузьминова может находиться в Испании под чужой фамилией.СМИ в феврале прошлого года сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил агентству РБК-Украина его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе Гражданской гвардии Испании сообщали РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.Летом 2023-го украинские СМИ и Telegram-каналы писали, что Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему была не известна, но, как следует из СМИ, "возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20250911/kuzminov-2041235164.html

https://ria.ru/20240403/kuzminov-1937511808.html

https://ria.ru/20240222/fotografiya-1928994125.html

испания

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, россия, украина, максим кузьминов, рбк (медиагруппа), ми-8 амтш