СМИ: мать предателя Кузьминова заранее сбежала из России
00:41 13.09.2025
СМИ: мать предателя Кузьминова заранее сбежала из России
Инна Кузьминова, мать российского перебежчика Максима Кузьминова, заранее готовилась к побегу из страны, сообщил RT со ссылкой на знакомых семьи.
2025-09-13T00:41:00+03:00
2025-09-13T00:41:00+03:00
в мире
испания
россия
украина
максим кузьминов
рбк (медиагруппа)
ми-8 амтш
МОСКВА, 13 cен — РИА Новости. Инна Кузьминова, мать российского перебежчика Максима Кузьминова, заранее готовилась к побегу из страны, сообщил RT со ссылкой на знакомых семьи.Женщина, по информации телеканала, уехала из России за семь месяцев до предательства сына."По словам собеседницы, мать предателя была с маленькой сумочкой, без багажа. Говорила, что направляется в один из городов РФ к родственникам: "Оказалось, что все это вранье", — говорится в публикации.Как сообщила подруга Кузьминовой, о планируемом отъезде женщина сообщила близким в новогоднюю ночью"Всем рассказала, что уезжает в лучшую жизнь. Просто предложила мне машину, я у нее ее купила, а потом на этой же машине везла в аэропорт", — заявила она.По данным источника, сейчас Кузьминова может находиться в Испании под чужой фамилией.СМИ в феврале прошлого года сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил агентству РБК-Украина его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе Гражданской гвардии Испании сообщали РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.Летом 2023-го украинские СМИ и Telegram-каналы писали, что Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему была не известна, но, как следует из СМИ, "возможно, что их ликвидировали".
испания
россия
украина
в мире, испания, россия, украина, максим кузьминов, рбк (медиагруппа), ми-8 амтш
В мире, Испания, Россия, Украина, Максим Кузьминов, РБК (медиагруппа), Ми-8 АМТШ
МОСКВА, 13 cен — РИА Новости. Инна Кузьминова, мать российского перебежчика Максима Кузьминова, заранее готовилась к побегу из страны, сообщил RT со ссылкой на знакомых семьи.
Женщина, по информации телеканала, уехала из России за семь месяцев до предательства сына.
"По словам собеседницы, мать предателя была с маленькой сумочкой, без багажа. Говорила, что направляется в один из городов РФ к родственникам: "Оказалось, что все это вранье", — говорится в публикации.
Как сообщила подруга Кузьминовой, о планируемом отъезде женщина сообщила близким в новогоднюю ночью
"Всем рассказала, что уезжает в лучшую жизнь. Просто предложила мне машину, я у нее ее купила, а потом на этой же машине везла в аэропорт", — заявила она.
По данным источника, сейчас Кузьминова может находиться в Испании под чужой фамилией.
СМИ в феврале прошлого года сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил агентству РБК-Украина его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе Гражданской гвардии Испании сообщали РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Летом 2023-го украинские СМИ и Telegram-каналы писали, что Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему была не известна, но, как следует из СМИ, "возможно, что их ликвидировали".
