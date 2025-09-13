https://ria.ru/20250913/rossiya-2041570038.html
Россия защищает самое ценное
Находясь под десятками тысяч санкций, проводя спецоперацию, Россия думает о будущем. Не о некоей отвлеченной и малопонятной абстракции, а об абсолютно конкретных контурах жизни. Всех без исключения — в нашей огромной стране. Одной на всех. Планка задана высокая, потому что мы в России привыкли брать непокоряемые для других высоты.В конце недели Владимир Путин встретился с директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Беседа в Кремле шла о путях развития и поддержке предпринимательства. За дежурными словами — маршрут, по которому на самом-то деле движется все российское общество. Бизнес — это и рабочие места, и облагораживание, и общее удобство русской жизни сегодня. Всякий иностранец, кто приезжает к нам по делу или "по туризму", не может скрыть удивления нынешним уровнем комфорта, вошедшим у нас в добрую привычку.Но основанное еще 14 лет назад правительством России (кабмином тогда руководил Владимир Путин) агентство играет куда как более важную роль. Если образно, то АСИ и есть рука государства, которая трудится совместно с активистами и другими представителями гражданского общества над созданием той самой прекрасной (без кавычек) России будущего, абрис которой виден уже сегодня.На самом деле Агентство стратегических инициатив при поддержке всех ветвей власти — и центральной, и региональной, и муниципальной — вело неуклонно свою линию на улучшение жизни. Инновация — это не только что-то непонятное про "стартапы", это всем понятная конкретика происходящего в стране.Вот вам удобнее стало жить в вашем городе (совершенно необязательно в Москве, это может быть сибирская агломерация или небольшой городок на Дальнем Востоке, к примеру)? Да? Отлично. Наверняка в ваш комфорт свой вклад внесло АСИ — интеллектуально и морально. Инновационно.Ваш ребенок — долгожданный малыш, но особый. Ему требуется для обучения и воспитания адаптированная под его нужды среда, подготовленные педагоги и врачи? И тут тоже АСИ протягивает руку поддержки и помощи. По секрету всему свету: наша страна сегодня лидирует по уровню инклюзии особых детей с диагнозом РАС (расстройство аутистического спектра) в систему воспитания и образования.Родители таких малышей, детей и подростков, ранее оставленные на обочине, — сегодня абсолютно полноправные члены общества. АСИ (а не разнообразные лживые до мозга костей либерал-оппозиционеры) обратило внимание на тех, кто раньше по определению были обречены на жизнь в тени и без надежды. Сегодня и сейчас на то, чтобы этим детям и их родителям было жить спокойно и комфортно, работают все профильные государственные структуры.Это тот случай, когда самые высокие гуманистические идеалы идут рука об руку с максимально прагматичным интересом страны. Почему? Да потому, что помощь такого рода — площадка для внедрения всех мыслимых инновационных разработок. От тех, что делают нейробиологи, до тех, что создают педагоги. В Москве в эти дни работает международный конгресс, посвященный вызовам, которые перед обществом и властью ставит диагноз РАС.Дети и подростки с РАС — это почти миллион наших сограждан. Плюс их родители и родственники. Нужно понимать, что если бы не нынешняя господдержка, не было бы не только форума (он стал для участников и организаторов уже давно традиционным) — не было бы и темы особых детей в публичном пространстве. На самом высоком уровне.Интенсивная международная повестка: когда мы пытаемся урегулировать кризис в Донбассе, а на наши города летят сотни беспилотников, когда нас сервильная западная пресса обвиняет в "садизме по отношению к Незалежной", а в Кремле ровно в это же время на предложения АСИ, связанные с продвижением новых проектов (в их числе и разработка профстандартов для тех, кто включены в помощь детям с РАС), накладывается резолюция "Согласен". И подписывает эту резолюцию председатель наблюдательного совета АСИ — и президент России — Владимир Путин.Это, собственно, и есть система наших общих — и социума, и государства — приоритетов. Все дети в нашей стране, особые и обычные, должны жить безопасно. Их родителям и родственникам требуется железная уверенность в завтрашнем дне, как и сдержанное государством обещание включенности всех детей в жизнь. Независимо от их особенностей.Тем же, кто посчитает, что тема Украины тут приплетена искусственно и конъюнктурно, автор этих строк сообщит следующее.Родной язык (права разговаривать и получать образование на нем, как и читать книги, киевские власти лишили несколько миллионов своих же граждан), оказывается, выучивается не в школьных классах. А значительно раньше.Будущий ребенок (пока плод в животе у мамы), оказывается, способен слышать и воспринимать речь, язык, на котором общаются его родители. Это установлено научно. В ходе экспериментов. Подтверждено результатами внушительных исследований.Запрещая все русское, включая родную (ее еще называют "материнской") речь, киевские власти нарушили не какие-то "свободы". И не какой-то там "выбор". Они вторглись в тончайшую сферу отношений дитя и его мамы. И папы, естественно, тоже.Заботясь об особых детях, Россия, начав спецоперацию, позаботилась и о том, чтобы эта связь, нарушенная киевскими нациками и их "эуропэйскими" покровителями, была восстановлена.А РАС-то при чем тут? А просто эти исследования нейрофизиологами велись, чтобы изучить природу невербального аутизма чуть глубже. В этой жизни, если приглядеться, планетарное и камерное всегда связаны между собой.
