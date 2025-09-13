https://ria.ru/20250913/rossijane-2041614332.html

В Яндексе рассказали об интересе россиян к новому iPhone 17

В Яндексе рассказали об интересе россиян к новому iPhone 17 - РИА Новости, 13.09.2025

В Яндексе рассказали об интересе россиян к новому iPhone 17

Россияне задали более 300 тысяч вопросов про iPhone 17 в день презентации новинки, а на следующий день число таких запросов превысило полмиллиона, рассказали... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T09:40:00+03:00

2025-09-13T09:40:00+03:00

2025-09-13T09:51:00+03:00

яндекс

apple

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041615331_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_314d48661ebfe3b722d68d60494cdcfc.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россияне задали более 300 тысяч вопросов про iPhone 17 в день презентации новинки, а на следующий день число таких запросов превысило полмиллиона, рассказали РИА Новости в "Яндексе". "9 сентября Apple представила новое поколение iPhone. В день презентации пользователи задали 320 тысяч запросов про iPhone 17, а уже на следующий день их число составило полмиллиона. Общая доля поискового интереса со словами "iPhone" и "айфон" выросла на 30% после события", - сказали в компании. Самые популярные запросы о новинках от Apple были связаны с оранжевым и черным цветом, а также с объемами памяти в 256 гигабайт, один и два терабайта. Также выросли товарные предложения новых моделей в интернете. Так, на 10 сентября пользователям "Яндекса" были доступны около 4,5 тысячи торговых предложений на новые модели iPhone - от предзаказов в маркетплейсах и крупных ритейлерах до локальных площадок. "Аналитики "Яндекса" изучили, как менялся общий поисковый интерес к iPhone в день презентации в последние годы. Минимальный рост запросов с упоминанием смартфонов был зафиксирован в 2022 году (анонс iPhone 14) - 1,6 раза по сравнению с тем же днем за неделю до события, а рекордный показатель - в 2020‑м (iPhone 12) - 2,3 раза. В среднем, с 2020 года интерес к iPhone в день презентации увеличивается в 1,8 раза", - отметили в компании.

https://ria.ru/20250911/iphone-2041095677.html

https://ria.ru/20250909/iphone-2040800941.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

яндекс, apple