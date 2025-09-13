Рейтинг@Mail.ru
В Яндексе рассказали об интересе россиян к новому iPhone 17
09:40 13.09.2025
В Яндексе рассказали об интересе россиян к новому iPhone 17
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россияне задали более 300 тысяч вопросов про iPhone 17 в день презентации новинки, а на следующий день число таких запросов превысило полмиллиона, рассказали РИА Новости в "Яндексе". "9 сентября Apple представила новое поколение iPhone. В день презентации пользователи задали 320 тысяч запросов про iPhone 17, а уже на следующий день их число составило полмиллиона. Общая доля поискового интереса со словами "iPhone" и "айфон" выросла на 30% после события", - сказали в компании. Самые популярные запросы о новинках от Apple были связаны с оранжевым и черным цветом, а также с объемами памяти в 256 гигабайт, один и два терабайта. Также выросли товарные предложения новых моделей в интернете. Так, на 10 сентября пользователям "Яндекса" были доступны около 4,5 тысячи торговых предложений на новые модели iPhone - от предзаказов в маркетплейсах и крупных ритейлерах до локальных площадок. "Аналитики "Яндекса" изучили, как менялся общий поисковый интерес к iPhone в день презентации в последние годы. Минимальный рост запросов с упоминанием смартфонов был зафиксирован в 2022 году (анонс iPhone 14) - 1,6 раза по сравнению с тем же днем за неделю до события, а рекордный показатель - в 2020‑м (iPhone 12) - 2,3 раза. В среднем, с 2020 года интерес к iPhone в день презентации увеличивается в 1,8 раза", - отметили в компании.
Яндекс, Apple
В Яндексе рассказали об интересе россиян к новому iPhone 17

Россияне задали более 300 тысяч вопросов про iPhone 17 в день презентации

© Getty Images / picture allianceiPhone 17 Pro
© Getty Images / picture alliance
iPhone 17 Pro
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россияне задали более 300 тысяч вопросов про iPhone 17 в день презентации новинки, а на следующий день число таких запросов превысило полмиллиона, рассказали РИА Новости в "Яндексе".
"9 сентября Apple представила новое поколение iPhone. В день презентации пользователи задали 320 тысяч запросов про iPhone 17, а уже на следующий день их число составило полмиллиона. Общая доля поискового интереса со словами "iPhone" и "айфон" выросла на 30% после события", - сказали в компании.
Самые популярные запросы о новинках от Apple были связаны с оранжевым и черным цветом, а также с объемами памяти в 256 гигабайт, один и два терабайта.
Также выросли товарные предложения новых моделей в интернете. Так, на 10 сентября пользователям "Яндекса" были доступны около 4,5 тысячи торговых предложений на новые модели iPhone - от предзаказов в маркетплейсах и крупных ритейлерах до локальных площадок.
"Аналитики "Яндекса" изучили, как менялся общий поисковый интерес к iPhone в день презентации в последние годы. Минимальный рост запросов с упоминанием смартфонов был зафиксирован в 2022 году (анонс iPhone 14) - 1,6 раза по сравнению с тем же днем за неделю до события, а рекордный показатель - в 2020‑м (iPhone 12) - 2,3 раза. В среднем, с 2020 года интерес к iPhone в день презентации увеличивается в 1,8 раза", - отметили в компании.
Яндекс Apple
 
 
