Россия запустила на орбиту еще один спутник "Глонасс" - РИА Новости, 13.09.2025
23:48 13.09.2025
Россия запустила на орбиту еще один спутник "Глонасс"
Россия в субботу запустила на орбиту ещё один навигационный спутник "Глонасс", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия в субботу запустила на орбиту ещё один навигационный спутник "Глонасс", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "У нас за последние два дня состоялись два космических запуска. Один с Байконура, один с Плесецка, оба успешные. Вчера вывели грузовой корабль на орбиту для того, чтобы обеспечить МКС всем необходимым, а ночью запустили навигационный спутник "Глонасс", - сказал Баканов. Утром 13 сентября Минобороны РФ сообщило, что с космодрома Плесецк в Архангельской области на ракете "Союз-2.1б" были запущены спутник в интересах ведомства и учебно-исследовательский аппарат "Можаец-6".
россия, плесецк, байконур (город), дмитрий баканов, роскосмос, космос - риа наука
Россия, Плесецк, Байконур (город), Дмитрий Баканов, Роскосмос, Космос - РИА Наука
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЦентр управления полетами
Центр управления полетами - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Центр управления полетами. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия в субботу запустила на орбиту ещё один навигационный спутник "Глонасс", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"У нас за последние два дня состоялись два космических запуска. Один с Байконура, один с Плесецка, оба успешные. Вчера вывели грузовой корабль на орбиту для того, чтобы обеспечить МКС всем необходимым, а ночью запустили навигационный спутник "Глонасс", - сказал Баканов.
Утром 13 сентября Минобороны РФ сообщило, что с космодрома Плесецк в Архангельской области на ракете "Союз-2.1б" были запущены спутник в интересах ведомства и учебно-исследовательский аппарат "Можаец-6".
Макет спутника ГЛОНАСС - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Россия с 2030 года запустит 240 спутников ГЛОНАСС
22 апреля, 12:11
 
Россия Плесецк Байконур (город) Дмитрий Баканов Роскосмос Космос - РИА Наука
 
 
