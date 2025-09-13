https://ria.ru/20250913/rossija-2041756155.html
Россия запустила на орбиту еще один спутник "Глонасс"
Россия запустила на орбиту еще один спутник "Глонасс" - РИА Новости, 13.09.2025
Россия запустила на орбиту еще один спутник "Глонасс"
Россия в субботу запустила на орбиту ещё один навигационный спутник "Глонасс", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T23:48:00+03:00
2025-09-13T23:48:00+03:00
2025-09-13T23:48:00+03:00
россия
плесецк
байконур (город)
дмитрий баканов
роскосмос
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571249374_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_6a947c768a0bb0b4a72d14e1d22988b4.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия в субботу запустила на орбиту ещё один навигационный спутник "Глонасс", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "У нас за последние два дня состоялись два космических запуска. Один с Байконура, один с Плесецка, оба успешные. Вчера вывели грузовой корабль на орбиту для того, чтобы обеспечить МКС всем необходимым, а ночью запустили навигационный спутник "Глонасс", - сказал Баканов. Утром 13 сентября Минобороны РФ сообщило, что с космодрома Плесецк в Архангельской области на ракете "Союз-2.1б" были запущены спутник в интересах ведомства и учебно-исследовательский аппарат "Можаец-6".
https://ria.ru/20250422/sputniki-2012701118.html
россия
плесецк
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571249374_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_f657d1ea86029dc36baf7d88197d3ded.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, плесецк, байконур (город), дмитрий баканов, роскосмос, космос - риа наука
Россия, Плесецк, Байконур (город), Дмитрий Баканов, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Россия запустила на орбиту еще один спутник "Глонасс"
Россия запустила на орбиту еще один навигационный спутник "Глонасс"