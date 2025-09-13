https://ria.ru/20250913/rossija-2041596777.html

Стало известно, когда мигрантам нельзя свободно въезжать в Россию

Стало известно, когда мигрантам нельзя свободно въезжать в Россию - РИА Новости, 13.09.2025

Стало известно, когда мигрантам нельзя свободно въезжать в Россию

Наличие семьи в России не является основанием для беспрепятственного въезда в страну мигранту, ранее нарушившему закон, сказано в материалах Четвертого... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T06:18:00+03:00

2025-09-13T06:18:00+03:00

2025-09-13T06:18:00+03:00

россия

вьетнам

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Наличие семьи в России не является основанием для беспрепятственного въезда в страну мигранту, ранее нарушившему закон, сказано в материалах Четвертого кассационного суда, которые изучило РИА Новости. Прецедентом стало дело гражданки Вьетнама - в сентябре 2023 года она приехала в Россию по трехмесячной визе, но, когда та истекла, не уехала, оставшись в стране еще на 193 дня. Когда она снова попыталась приехать в Россию, ей запретили въезд в страну за нарушение миграционного законодательства. Она оспорила это решение в суде - в России у нее живет муж, у которого есть вид на жительство и несовершеннолетний сын, рожденный уже в России. Сама она также собралась подавать документы на ВНЖ. Суды двух инстанций встали на ее сторону, но полиция добилась отмены этих решений в кассации. "Согласно Конституции Российской Федерации, право на беспрепятственный въезд в страну признается только за российскими гражданами, а право свободно передвигаться и выбирать место жительства - лишь за теми, кто законно находится на территории России", - решил суд.

https://ria.ru/20250909/gosduma-2040684103.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вьетнам, общество