Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда мигрантам нельзя свободно въезжать в Россию - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/rossija-2041596777.html
Стало известно, когда мигрантам нельзя свободно въезжать в Россию
Стало известно, когда мигрантам нельзя свободно въезжать в Россию - РИА Новости, 13.09.2025
Стало известно, когда мигрантам нельзя свободно въезжать в Россию
Наличие семьи в России не является основанием для беспрепятственного въезда в страну мигранту, ранее нарушившему закон, сказано в материалах Четвертого... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T06:18:00+03:00
2025-09-13T06:18:00+03:00
россия
вьетнам
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Наличие семьи в России не является основанием для беспрепятственного въезда в страну мигранту, ранее нарушившему закон, сказано в материалах Четвертого кассационного суда, которые изучило РИА Новости. Прецедентом стало дело гражданки Вьетнама - в сентябре 2023 года она приехала в Россию по трехмесячной визе, но, когда та истекла, не уехала, оставшись в стране еще на 193 дня. Когда она снова попыталась приехать в Россию, ей запретили въезд в страну за нарушение миграционного законодательства. Она оспорила это решение в суде - в России у нее живет муж, у которого есть вид на жительство и несовершеннолетний сын, рожденный уже в России. Сама она также собралась подавать документы на ВНЖ. Суды двух инстанций встали на ее сторону, но полиция добилась отмены этих решений в кассации. "Согласно Конституции Российской Федерации, право на беспрепятственный въезд в страну признается только за российскими гражданами, а право свободно передвигаться и выбирать место жительства - лишь за теми, кто законно находится на территории России", - решил суд.
https://ria.ru/20250909/gosduma-2040684103.html
россия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вьетнам, общество
Россия, Вьетнам, Общество
Стало известно, когда мигрантам нельзя свободно въезжать в Россию

Мигранты, нарушившие закон, не могут свободно въезжать в Россию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Наличие семьи в России не является основанием для беспрепятственного въезда в страну мигранту, ранее нарушившему закон, сказано в материалах Четвертого кассационного суда, которые изучило РИА Новости.
Прецедентом стало дело гражданки Вьетнама - в сентябре 2023 года она приехала в Россию по трехмесячной визе, но, когда та истекла, не уехала, оставшись в стране еще на 193 дня. Когда она снова попыталась приехать в Россию, ей запретили въезд в страну за нарушение миграционного законодательства.
Она оспорила это решение в суде - в России у нее живет муж, у которого есть вид на жительство и несовершеннолетний сын, рожденный уже в России. Сама она также собралась подавать документы на ВНЖ. Суды двух инстанций встали на ее сторону, но полиция добилась отмены этих решений в кассации.
"Согласно Конституции Российской Федерации, право на беспрепятственный въезд в страну признается только за российскими гражданами, а право свободно передвигаться и выбирать место жительства - лишь за теми, кто законно находится на территории России", - решил суд.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи
9 сентября, 14:43
 
РоссияВьетнамОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала