Стало известно, когда мигрантам нельзя свободно въезжать в Россию

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Наличие семьи в России не является основанием для беспрепятственного въезда в страну мигранту, ранее нарушившему закон, сказано в материалах Четвертого кассационного суда, которые изучило РИА Новости. Прецедентом стало дело гражданки Вьетнама - в сентябре 2023 года она приехала в Россию по трехмесячной визе, но, когда та истекла, не уехала, оставшись в стране еще на 193 дня. Когда она снова попыталась приехать в Россию, ей запретили въезд в страну за нарушение миграционного законодательства. Она оспорила это решение в суде - в России у нее живет муж, у которого есть вид на жительство и несовершеннолетний сын, рожденный уже в России. Сама она также собралась подавать документы на ВНЖ. Суды двух инстанций встали на ее сторону, но полиция добилась отмены этих решений в кассации. "Согласно Конституции Российской Федерации, право на беспрепятственный въезд в страну признается только за российскими гражданами, а право свободно передвигаться и выбирать место жительства - лишь за теми, кто законно находится на территории России", - решил суд.
