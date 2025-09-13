https://ria.ru/20250913/rosaviatsiya-2041680338.html
В аэропорту Ижевска сняли временные ограничения
В аэропорту Ижевска сняли временные ограничения - РИА Новости, 13.09.2025
В аэропорту Ижевска сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Ижевска. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Ижевска сняли временные ограничения
