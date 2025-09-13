https://ria.ru/20250913/robot-2041683187.html

В Пермском крае за выборами начал наблюдать робот

В Пермском крае за выборами начал наблюдать робот - РИА Новости, 13.09.2025

В Пермском крае за выборами начал наблюдать робот

Робот "Промобот" приступил к работе в Центре общественного наблюдения за голосованием в Пермском крае, сообщили РИА Новости в робототехнической компании. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T16:04:00+03:00

2025-09-13T16:04:00+03:00

2025-09-13T16:04:00+03:00

пермский край

россия

михаил майоров

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041682603_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_56dd259295edcbaa11dd5a00935a4d90.jpg

ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости. Робот "Промобот" приступил к работе в Центре общественного наблюдения за голосованием в Пермском крае, сообщили РИА Новости в робототехнической компании. Его основными задачами являются общение с посетителями штаба, предоставление консультаций и анализ информации о ходе выборов. "В Центре общественного наблюдения используется робот. Помогает общаться с людьми. Он полностью автономный, не нуждается в контроле со стороны человека", - рассказали в компании. На кадрах из общественного центра видно, как робот передвигается между столами, за которыми сидят наблюдатели, разговаривает с ними, следит за порядком. "Робот помогает сделать процесс общения с посетителями оперативнее, привносит в него столь любимые сейчас интерактивные элементы. Интересно протестировать и другие возможности ИИ... Поддерживаем развитие цифровизации в Пермском крае и в избирательном процессе", - цитирует пресс-служба компании председателя регионального общественного штаба по наблюдению за голосованием Михаила Майорова. В "Промобот" добавили, что ранее робот пробовал голосовать на выборах президента России, выдвигать свою кандидатуру на выборы в краевой парламент, заниматься общественным наблюдением на избирательном участке. При этом в голосовании и праве избираться устройству отказали, а в мониторинге избирательного процесса он, вероятно, нашел свою нишу, особенно в части видеонаблюдения. В Пермском крае 12 сентября стартовали выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления. К 15.00 (13.00 мск) субботы проголосовало 545 159 избирателей (27,62%). Процедура продлится до 14 сентября включительно. Избирательные участки работают с 8.00 (6.00 мск) до 20.00 (18.00 мск), всего их открыто 1743. На выборах задействованы более шести тысяч наблюдателей. Также на всех участковых избирательных комиссиях используется видеонаблюдение. Средства видеофиксации ведут запись, с части из них изображение транслируется в центр общественного наблюдения в молодежном центре "Кристалл". Там круглосуточно любой желающий может посмотреть прямую трансляцию с камер на участках.

https://ria.ru/20250913/pamfilova-2041623493.html

https://ria.ru/20250913/golosovanie-2041618945.html

пермский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пермский край, россия, михаил майоров, единый день голосования — 2025