В Лондоне прошла многотысячная акция против нелегальной миграции

ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. Организаторы прошедшей в субботу в Лондоне акции против нелегальной миграции "Соединим королевство" сообщили о миллионах участников, полиция — о 110 тысячах человек."Сегодня в Лондоне на нашем мероприятии присутствуют миллионы человек", — написал британский правый активист Томми Робинсон в соцсети Х.При этом представители лондонской полиции заявили изданию The Guardian, что в демонстрации приняли участие около 110 тысяч человек. Министр труда Великобритании Торстен Белл признал, что на масштабный митинг пришло гораздо больше людей, чем он ожидал. Трансляция активиста в социальной сети X набрала 2,5 миллиона просмотров."Революция началась — вы не можете ее остановить", — заявил Робинсон.Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он также выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом.Конные и пешие полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади. Силовики сформировали два дополнительных кордона. Также над площадью летал вертолет. Двадцать пять протестующих задержали.Сейчас люди постепенно расходятся. Силовики снимают кордоны. По их информации, протестующие покинули северную часть правительственного квартала Уайтхолл.Робинсон, завершая акцию, пообещал провести похожее мероприятие в будущем, сообщил телеканал Sky News.В Великобритании растет недовольство из-за размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Массовые протесты начались в середине июля после того, как мужчину из Эфиопии обвинили в изнасиловании девочки и женщины.В 2024-м более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

Видео со страницы британского активиста Томми Робинсона Британский правый активист Робинсон, сообщивших о миллионах участников акции протеста в Лондоне, выложил в соцетях видео, снятое с воздуха 2025-09-13T19:44 true PT0M45S

Участники акции в Лондоне Британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на субботнюю акцию в Лондоне вышли «миллионы». Участники акции скандируют «Позор». 2025-09-13T19:44 true PT0M43S

Столкновения полиции с демонстрантами на акции в Лондоне Полиция Лондона заявила о столкновениях с демонстрантами на масштабной акции правых сил, утверждает, что участники пытались прорвать кордоны 2025-09-13T19:44 true PT0M12S

Попытка конной полиции отрезать демонстрантов от правительственного квартала Конная полиция преградила путь участникам масштабной акции правого активиста Томми Робинсона в центре Лондоне. Полицейские пытаются отрезать демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл. Участники на видео корреспондента РИА Новости с места событий скандируют "позор, позор" в адрес полиции. 2025-09-13T19:44 true PT0M11S

Захваченный активистами пьедестал колонны Нельсона на Трафальгарской площади Участники акции правых активистов захватили пьедестал колонны Нельсона на Трафальгарской площади в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади. 2025-09-13T19:44 true PT0M34S

