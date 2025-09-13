В Лондоне прошла многотысячная акция против нелегальной миграции
ЛОНДОН, 13 сен — РИА Новости. Организаторы прошедшей в субботу в Лондоне акции против нелегальной миграции "Соединим королевство" сообщили о миллионах участников, полиция — о 110 тысячах человек.
Демонстранты выступают против премьер-министра Кира Стармера и миграционной политики. Они сначала собрались на площади Рассел-сквер и оттуда пошли к правительственному кварталу Уайтхолл. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев.
"Сегодня в Лондоне на нашем мероприятии присутствуют миллионы человек", — написал британский правый активист Томми Робинсон в соцсети Х.
При этом представители лондонской полиции заявили изданию The Guardian, что в демонстрации приняли участие около 110 тысяч человек. Министр труда Великобритании Торстен Белл признал, что на масштабный митинг пришло гораздо больше людей, чем он ожидал. Трансляция активиста в социальной сети X набрала 2,5 миллиона просмотров.
"Революция началась — вы не можете ее остановить", — заявил Робинсон.
Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он также выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом.
В среду неизвестный выстрелил в Кирка во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.
Акция "Соединим королевство" в Лондоне
Акция "Соединим королевство" в Лондоне
Конные и пешие полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади. Силовики сформировали два дополнительных кордона. Также над площадью летал вертолет. Двадцать пять протестующих задержали.
Сейчас люди постепенно расходятся. Силовики снимают кордоны. По их информации, протестующие покинули северную часть правительственного квартала Уайтхолл.
Робинсон, завершая акцию, пообещал провести похожее мероприятие в будущем, сообщил телеканал Sky News.
В Великобритании растет недовольство из-за размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. Массовые протесты начались в середине июля после того, как мужчину из Эфиопии обвинили в изнасиловании девочки и женщины.
В 2024-м более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.