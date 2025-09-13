https://ria.ru/20250913/rezhim-2041658181.html

В Пермском крае объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявлен в Пермском крае в связи с фиксацией в соседних регионах инцидентов с участием БПЛА, сообщает региональное министерство... РИА Новости, 13.09.2025

ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Пермском крае в связи с фиксацией в соседних регионах инцидентов с участием БПЛА, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. "В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае 13 сентября объявлен режим "Беспилотной опасности". Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике", - говорится в сообщении. Уточняется, что все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз.

