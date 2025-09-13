https://ria.ru/20250913/reys-2041639436.html

Второй за день рейс в Геленджик из-за ветра ушел на аэродром в Минводы

Второй за день рейс в Геленджик из-за ветра ушел на аэродром в Минводы - РИА Новости, 13.09.2025

Второй за день рейс в Геленджик из-за ветра ушел на аэродром в Минводы

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Геленджик, из-за сильного ветра ушел на запасной аэродром в аэропорт Минеральных Вод, сообщили в авиагавани... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T12:18:00+03:00

2025-09-13T12:18:00+03:00

2025-09-13T12:18:00+03:00

происшествия

москва

геленджик

минеральные воды

аэрофлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_332938dbfdae8b8f7daf4ca4e49a7d98.jpg

КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Геленджик, из-за сильного ветра ушел на запасной аэродром в аэропорт Минеральных Вод, сообщили в авиагавани Геленджика. Ранее в субботу авиагавань сообщила, что из-за сильного ветра на запасной аэродром в Минеральных Водах ушел рейс "Аэрофлота" СУ-1154, следовавший тем же маршрутом. "В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс SU1148 компании "Аэрофлот", следующий по маршруту Москва (Шереметьево) - Геленджик - Москва (Шереметьево), отправляется на запасной аэродром в аэропорт Минеральных Вод", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250913/aeroport-2041621092.html

москва

геленджик

минеральные воды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, геленджик, минеральные воды, аэрофлот