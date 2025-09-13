Рейтинг@Mail.ru
Второй за день рейс в Геленджик из-за ветра ушел на аэродром в Минводы - РИА Новости, 13.09.2025
12:18 13.09.2025
Второй за день рейс в Геленджик из-за ветра ушел на аэродром в Минводы
Второй за день рейс в Геленджик из-за ветра ушел на аэродром в Минводы - РИА Новости, 13.09.2025
Второй за день рейс в Геленджик из-за ветра ушел на аэродром в Минводы
происшествия
москва
геленджик
минеральные воды
аэрофлот
КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Геленджик, из-за сильного ветра ушел на запасной аэродром в аэропорт Минеральных Вод, сообщили в авиагавани Геленджика. Ранее в субботу авиагавань сообщила, что из-за сильного ветра на запасной аэродром в Минеральных Водах ушел рейс "Аэрофлота" СУ-1154, следовавший тем же маршрутом. "В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс SU1148 компании "Аэрофлот", следующий по маршруту Москва (Шереметьево) - Геленджик - Москва (Шереметьево), отправляется на запасной аэродром в аэропорт Минеральных Вод", - говорится в сообщении.
москва
геленджик
минеральные воды
происшествия, москва, геленджик, минеральные воды, аэрофлот
Происшествия, Москва, Геленджик, Минеральные Воды, Аэрофлот
Второй за день рейс в Геленджик из-за ветра ушел на аэродром в Минводы

Рейс из Москвы в Геленджик из-за сильного ветра ушел на запасной аэродром

КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Геленджик, из-за сильного ветра ушел на запасной аэродром в аэропорт Минеральных Вод, сообщили в авиагавани Геленджика.
Ранее в субботу авиагавань сообщила, что из-за сильного ветра на запасной аэродром в Минеральных Водах ушел рейс "Аэрофлота" СУ-1154, следовавший тем же маршрутом.
"В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс SU1148 компании "Аэрофлот", следующий по маршруту Москва (Шереметьево) - Геленджик - Москва (Шереметьево), отправляется на запасной аэродром в аэропорт Минеральных Вод", - говорится в сообщении.
