ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 13.09.2025
03:56 13.09.2025 (обновлено: 03:57 13.09.2025)
ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракеты в сторону Израиля с территории Йемена. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракеты в сторону Израиля с территории Йемена. "Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО задействованы для перехвата угрозы", - сообщает армия в Telegram-канале. Позднее армия добавила, что вслед за пуском ракеты в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. В ЦАХАЛ также сообщили, что ракета была перехвачена.Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракеты в сторону Израиля с территории Йемена.
"Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО задействованы для перехвата угрозы", - сообщает армия в Telegram-канале.
Позднее армия добавила, что вслед за пуском ракеты в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. В ЦАХАЛ также сообщили, что ракета была перехвачена.
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
Израильский удар по Сане. 10 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
ЦАХАЛ подтвердила новую атаку на объекты хуситов в Йемене
10 сентября, 17:44
 
