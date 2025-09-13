ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена

https://ria.ru/20250913/raketa-2041591639.html
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракеты в сторону Израиля с территории Йемена.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракеты в сторону Израиля с территории Йемена. "Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО задействованы для перехвата угрозы", - сообщает армия в Telegram-канале. Позднее армия добавила, что вслед за пуском ракеты в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. В ЦАХАЛ также сообщили, что ракета была перехвачена.Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
