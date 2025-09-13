https://ria.ru/20250913/raketa-2041591639.html

ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена

ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 13.09.2025

ЦАХАЛ заявила о пуске ракеты из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракеты в сторону Израиля с территории Йемена. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T03:56:00+03:00

2025-09-13T03:56:00+03:00

2025-09-13T03:57:00+03:00

в мире

израиль

йемен

сана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуск ракеты в сторону Израиля с территории Йемена. "Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО задействованы для перехвата угрозы", - сообщает армия в Telegram-канале. Позднее армия добавила, что вслед за пуском ракеты в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. В ЦАХАЛ также сообщили, что ракета была перехвачена.Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

https://ria.ru/20250910/armija-2041025498.html

израиль

йемен

сана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, йемен, сана