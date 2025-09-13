Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник атаковал предприятие в Пермском крае - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 13.09.2025 (обновлено: 22:39 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/pvo-2041712341.html
Беспилотник атаковал предприятие в Пермском крае
Беспилотник атаковал предприятие в Пермском крае - РИА Новости, 13.09.2025
Беспилотник атаковал предприятие в Пермском крае
Попытка атаки БПЛА совершена на промпредприятие в Пермском крае, пострадавших нет, объект работает в штатном режиме, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T18:35:00+03:00
2025-09-13T22:39:00+03:00
происшествия
пермский край
губаха
дмитрий махонин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости. Попытка атаки БПЛА совершена на промпредприятие в Пермском крае, пострадавших нет, объект работает в штатном режиме, сообщил губернатор Дмитрий Махонин."Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Ситуация на контроле", - написал Махонин в своём Telegram-канале.Он уточнил, что на месте работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает.Глава региона попросил жителей воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА.В краевом МЧС сообщили вечером в субботу, что пожара при инциденте в Губахе не было. На место выезжали 28 человек личного состава и семь машин. Информация о ЧП поступила в ведомство в 18.35 (16.35 мск).В пермской Губахе находится несколько предприятий, в том числе крупный химзавод "Метафракс Кемикалс". Он выпускает широкий спектр химической продукции: метанол, формалин, уротропин и прочее. В 2023 году на площадке ввели в эксплуатацию комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина на основе продувочного газа производства метанола.
https://ria.ru/20250913/ukraina-2041707050.html
пермский край
губаха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, губаха, дмитрий махонин
Происшествия, Пермский край, Губаха, Дмитрий Махонин
Беспилотник атаковал предприятие в Пермском крае

Губернатор Махонин: дрон ВСУ попытался атаковать промпредприятие в Пермском крае

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости. Попытка атаки БПЛА совершена на промпредприятие в Пермском крае, пострадавших нет, объект работает в штатном режиме, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Ситуация на контроле", - написал Махонин в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает.
Глава региона попросил жителей воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА.
В краевом МЧС сообщили вечером в субботу, что пожара при инциденте в Губахе не было. На место выезжали 28 человек личного состава и семь машин. Информация о ЧП поступила в ведомство в 18.35 (16.35 мск).
В пермской Губахе находится несколько предприятий, в том числе крупный химзавод "Метафракс Кемикалс". Он выпускает широкий спектр химической продукции: метанол, формалин, уротропин и прочее. В 2023 году на площадке ввели в эксплуатацию комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина на основе продувочного газа производства метанола.
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Польша подняла в небо авиацию из-за активности БПЛА на Украине
Вчера, 18:13
 
ПроисшествияПермский крайГубахаДмитрий Махонин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала