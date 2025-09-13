https://ria.ru/20250913/pvo-2041712341.html

Беспилотник атаковал предприятие в Пермском крае

Попытка атаки БПЛА совершена на промпредприятие в Пермском крае, пострадавших нет, объект работает в штатном режиме, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T18:35:00+03:00

происшествия

пермский край

губаха

дмитрий махонин

ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости. Попытка атаки БПЛА совершена на промпредприятие в Пермском крае, пострадавших нет, объект работает в штатном режиме, сообщил губернатор Дмитрий Махонин."Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Ситуация на контроле", - написал Махонин в своём Telegram-канале.Он уточнил, что на месте работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает.Глава региона попросил жителей воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА.В краевом МЧС сообщили вечером в субботу, что пожара при инциденте в Губахе не было. На место выезжали 28 человек личного состава и семь машин. Информация о ЧП поступила в ведомство в 18.35 (16.35 мск).В пермской Губахе находится несколько предприятий, в том числе крупный химзавод "Метафракс Кемикалс". Он выпускает широкий спектр химической продукции: метанол, формалин, уротропин и прочее. В 2023 году на площадке ввели в эксплуатацию комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина на основе продувочного газа производства метанола.

пермский край

губаха

2025

