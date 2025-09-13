https://ria.ru/20250913/putin-2041690018.html

Путин рассказал о планах по автоматизации московского метро

Путин рассказал о планах по автоматизации московского метро - РИА Новости, 13.09.2025

Путин рассказал о планах по автоматизации московского метро

Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах по автоматизации метро Москвы, отметив, что от экспериментов столица переходит к широкому применению автономного... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T16:57:00+03:00

2025-09-13T16:57:00+03:00

2025-09-13T16:58:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

россия

москва

владимир путин

зарядье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041686777_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_f38b0de72cce50f9862c0837d79a0236.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах по автоматизации метро Москвы, отметив, что от экспериментов столица переходит к широкому применению автономного транспорта. "От экспериментов Москва переходит к широкому применению автономного транспорта. Буквально несколько дней назад после двух лет испытаний на регулярные маршруты вышли первые в России беспилотные трамваи. Следующим шагом станет автоматизация метро", - рассказал Путин в своем выступлении в столичном "Зарядье" в День города. Он считает важным, что рука об руку с технической модернизацией в столице идёт активное строительство новых линий и станций метрополитена. "Сегодня открыты ещё четыре станции Троицкой линии. Продолжается строительство Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской веток метрополитена, которые существенно улучшат транспортную доступность для 2 миллионов москвичей", - добавил президент.

https://ria.ru/20250311/poezd-2004333171.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, владимир путин, зарядье