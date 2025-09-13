Путин рассказал о планах по автоматизации московского метро
Путин: Москва переходит к широкому применению автономного транспорта
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтанция "Крымская" Троицкой линии московского метро
Станция "Крымская" Троицкой линии московского метро
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах по автоматизации метро Москвы, отметив, что от экспериментов столица переходит к широкому применению автономного транспорта.
"От экспериментов Москва переходит к широкому применению автономного транспорта. Буквально несколько дней назад после двух лет испытаний на регулярные маршруты вышли первые в России беспилотные трамваи. Следующим шагом станет автоматизация метро", - рассказал Путин в своем выступлении в столичном "Зарядье" в День города.
Он считает важным, что рука об руку с технической модернизацией в столице идёт активное строительство новых линий и станций метрополитена.
"Сегодня открыты ещё четыре станции Троицкой линии. Продолжается строительство Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской веток метрополитена, которые существенно улучшат транспортную доступность для 2 миллионов москвичей", - добавил президент.
