Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о планах по автоматизации московского метро - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:57 13.09.2025 (обновлено: 16:58 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/putin-2041690018.html
Путин рассказал о планах по автоматизации московского метро
Путин рассказал о планах по автоматизации московского метро - РИА Новости, 13.09.2025
Путин рассказал о планах по автоматизации московского метро
Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах по автоматизации метро Москвы, отметив, что от экспериментов столица переходит к широкому применению автономного... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T16:57:00+03:00
2025-09-13T16:58:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
москва
владимир путин
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041686777_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_f38b0de72cce50f9862c0837d79a0236.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах по автоматизации метро Москвы, отметив, что от экспериментов столица переходит к широкому применению автономного транспорта. "От экспериментов Москва переходит к широкому применению автономного транспорта. Буквально несколько дней назад после двух лет испытаний на регулярные маршруты вышли первые в России беспилотные трамваи. Следующим шагом станет автоматизация метро", - рассказал Путин в своем выступлении в столичном "Зарядье" в День города. Он считает важным, что рука об руку с технической модернизацией в столице идёт активное строительство новых линий и станций метрополитена. "Сегодня открыты ещё четыре станции Троицкой линии. Продолжается строительство Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской веток метрополитена, которые существенно улучшат транспортную доступность для 2 миллионов москвичей", - добавил президент.
https://ria.ru/20250311/poezd-2004333171.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041686777_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5632d85453e3220fb1bc1fdc6722779c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, зарядье
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Россия, Москва, Владимир Путин, Зарядье
Путин рассказал о планах по автоматизации московского метро

Путин: Москва переходит к широкому применению автономного транспорта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтанция "Крымская" Троицкой линии московского метро
Станция Крымская Троицкой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Станция "Крымская" Троицкой линии московского метро
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах по автоматизации метро Москвы, отметив, что от экспериментов столица переходит к широкому применению автономного транспорта.
"От экспериментов Москва переходит к широкому применению автономного транспорта. Буквально несколько дней назад после двух лет испытаний на регулярные маршруты вышли первые в России беспилотные трамваи. Следующим шагом станет автоматизация метро", - рассказал Путин в своем выступлении в столичном "Зарядье" в День города.
Он считает важным, что рука об руку с технической модернизацией в столице идёт активное строительство новых линий и станций метрополитена.
"Сегодня открыты ещё четыре станции Троицкой линии. Продолжается строительство Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской веток метрополитена, которые существенно улучшат транспортную доступность для 2 миллионов москвичей", - добавил президент.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Беспилотный поезд в московском метро будет курсировать ночью
11 марта, 15:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссияМоскваВладимир ПутинЗарядье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала