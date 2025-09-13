Рейтинг@Mail.ru
15:47 13.09.2025
Путин назвал новый космический центр штабом управления космонавтикой
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал новый Национальный космический центр штабом управления всей российской космонавтикой, который укрепит роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного технологического, индустриального, научного развития. Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России. "Это настоящий штаб управления российской космонавтикой. Сложившийся инженерно-технический комплекс, который связывает воедино науку, образование и производство. И, безусловно, он укрепляет роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного технологического, индустриального, научного развития", - сказал Путин в ходе выступления в" Зарядье" в День города. Он отметил, что сейчас главная задача - на полную мощь использовать возможности нового космического центра, всей информационной инфраструктуры столицы, помочь в реализации замыслов молодого поколения исследователей и инженеров, а также объединить усилия с компаниями, с высшими учебными заведениями, предприятиями - не только Москвы, но и других регионов страны.
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
Открытие Национального космического центра в Москве с участием Путина
Путин открыл Национальный космический центр и новый участок метро в Москве
Вчера, 15:30
 
