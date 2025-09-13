Путин назвал новый космический центр штабом управления космонавтикой
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал новый Национальный космический центр штабом управления всей российской космонавтикой, который укрепит роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного технологического, индустриального, научного развития.
Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.
«
"Это настоящий штаб управления российской космонавтикой. Сложившийся инженерно-технический комплекс, который связывает воедино науку, образование и производство. И, безусловно, он укрепляет роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного технологического, индустриального, научного развития", - сказал Путин в ходе выступления в" Зарядье" в День города.
Он отметил, что сейчас главная задача - на полную мощь использовать возможности нового космического центра, всей информационной инфраструктуры столицы, помочь в реализации замыслов молодого поколения исследователей и инженеров, а также объединить усилия с компаниями, с высшими учебными заведениями, предприятиями - не только Москвы, но и других регионов страны.