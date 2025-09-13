https://ria.ru/20250913/putin-2041679963.html

Путин назвал новый космический центр штабом управления космонавтикой

Путин назвал новый космический центр штабом управления космонавтикой - РИА Новости, 13.09.2025

Путин назвал новый космический центр штабом управления космонавтикой

Президент РФ Владимир Путин назвал новый Национальный космический центр штабом управления всей российской космонавтикой, который укрепит роль Москвы как... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T15:47:00+03:00

2025-09-13T15:47:00+03:00

2025-09-13T15:47:00+03:00

москва

россия

владимир путин

роскосмос

наса

зарядье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041677793_0:342:3016:2039_1920x0_80_0_0_18c9f3982a906d30d6757ab17861e92b.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал новый Национальный космический центр штабом управления всей российской космонавтикой, который укрепит роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного технологического, индустриального, научного развития. Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России. "Это настоящий штаб управления российской космонавтикой. Сложившийся инженерно-технический комплекс, который связывает воедино науку, образование и производство. И, безусловно, он укрепляет роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного технологического, индустриального, научного развития", - сказал Путин в ходе выступления в" Зарядье" в День города. Он отметил, что сейчас главная задача - на полную мощь использовать возможности нового космического центра, всей информационной инфраструктуры столицы, помочь в реализации замыслов молодого поколения исследователей и инженеров, а также объединить усилия с компаниями, с высшими учебными заведениями, предприятиями - не только Москвы, но и других регионов страны.

https://ria.ru/20250913/putin-2041675999.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, владимир путин, роскосмос, наса, зарядье