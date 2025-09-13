Путин отметил важность открытие нового космического центра в Москве
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал открытие Национального космического центра (НКЦ) в Москве новым этапом развития отрасли.
"Без всякого сомнения, вклад Москвы в развитие космической отрасли, вот здесь уж точно, напрямую касается всей нашей страны, потому что это ознаменует новый этап в развитии космической отрасли, закрепляет Россию в качестве одного из центров и лидеров развития в этой важнейшей сфере", - сказал глава государства в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы.
Ранее Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым официально открыли в День города новый НКЦ в столице.
Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.
Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающим ракету, установленную на стартовом столе.
Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.