Путин отметил важность открытие нового космического центра в Москве

2025-09-13T15:45:00+03:00

2025-09-13T15:45:00+03:00

2025-09-13T16:01:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041679428_0:278:3147:2048_1920x0_80_0_0_c0dd1ac25aa56f9351a89bff4af3fcd5.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал открытие Национального космического центра (НКЦ) в Москве новым этапом развития отрасли."Без всякого сомнения, вклад Москвы в развитие космической отрасли, вот здесь уж точно, напрямую касается всей нашей страны, потому что это ознаменует новый этап в развитии космической отрасли, закрепляет Россию в качестве одного из центров и лидеров развития в этой важнейшей сфере", - сказал глава государства в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы.Ранее Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым официально открыли в День города новый НКЦ в столице.Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающим ракету, установленную на стартовом столе.Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.

