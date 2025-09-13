https://ria.ru/20250913/putin-2041679031.html
Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил Путин
Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2025
Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил Путин
Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T15:43:00+03:00
2025-09-13T15:43:00+03:00
2025-09-13T15:45:00+03:00
москва
россия
владимир путин
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041667189_338:436:3204:2048_1920x0_80_0_0_081ffdcbd016d67135a06c315918df6f.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил президент РФ Владимир Путин."Все, что происходит в Москве, без всяких сомнений касается всей страны, потому что Москва – центр России, политический, экономический, индустриальный, логистический", - сказал Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов столицы вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
https://ria.ru/20250913/metro-2041679124.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041667189_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_c80abb00a7cd3dbd2f6b42bb4d561a97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, владимир путин, сергей собянин
Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил Путин
Путин заявил, что все, что происходит в Москве, касается всей России