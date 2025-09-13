Рейтинг@Mail.ru
Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил Путин
15:43 13.09.2025 (обновлено: 15:45 13.09.2025)
Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил Путин
москва
россия
владимир путин
сергей собянин
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил президент РФ Владимир Путин."Все, что происходит в Москве, без всяких сомнений касается всей страны, потому что Москва – центр России, политический, экономический, индустриальный, логистический", - сказал Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов столицы вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
москва, россия, владимир путин, сергей собянин
Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все, что происходит в Москве, касается всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все, что происходит в Москве, без всяких сомнений касается всей страны, потому что Москва – центр России, политический, экономический, индустриальный, логистический", - сказал Путин в ходе открытия инфраструктурных объектов столицы вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Путин отметил вклад Москвы в развитие космической отрасли
Вчера, 15:43
 
Москва Россия Владимир Путин Сергей Собянин
 
 
