https://ria.ru/20250913/putin-2041678801.html
Путин и Собянин запустили движение по новому участку московского метро
Путин и Собянин запустили движение по новому участку московского метро - РИА Новости, 13.09.2025
Путин и Собянин запустили движение по новому участку московского метро
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T15:42:00+03:00
2025-09-13T15:42:00+03:00
2025-09-13T20:30:00+03:00
донской
москва
завод имени лихачева (зил)
общество
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041733363_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_106516759ed51764be2f013d3e7ca564.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ", передает корреспондент РИА Новости. Церемония открытия нового участка Троицкой линии метро прошла в режиме видеоконференции. Новый участок "Новаторская-ЗИЛ" включает в себя четыре станции: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская", "ЗИЛ". Его запуск улучшит транспортное обслуживание ещё порядка 600 тысяч жителей районов Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный, Ломоносовский. День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.
https://ria.ru/20250913/putin-2041673850.html
донской
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041733363_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1da49d63f4b0572c303ce4114467608.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донской, москва, завод имени лихачева (зил), общество, сергей собянин
Донской, Москва, Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Общество, Сергей Собянин
Путин и Собянин запустили движение по новому участку московского метро
Путин и Собянин запустили движение по новому участку Троицкой линии метро