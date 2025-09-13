Рейтинг@Mail.ru
15:42 13.09.2025 (обновлено: 20:30 13.09.2025)
Путин и Собянин запустили движение по новому участку московского метро
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ", передает корреспондент РИА Новости. Церемония открытия нового участка Троицкой линии метро прошла в режиме видеоконференции. Новый участок "Новаторская-ЗИЛ" включает в себя четыре станции: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская", "ЗИЛ". Его запуск улучшит транспортное обслуживание ещё порядка 600 тысяч жителей районов Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный, Ломоносовский. День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.
донской, москва, завод имени лихачева (зил), общество, сергей собянин
Донской, Москва, Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Общество, Сергей Собянин
Путин и Собянин запустили движение по новому участку московского метро

Путин и Собянин запустили движение по новому участку Троицкой линии метро

Видеоконференция на открытии нового Национального космического центра в Москве
Видеоконференция на открытии нового Национального космического центра в Москве
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония открытия нового участка Троицкой линии метро прошла в режиме видеоконференции.
Новый участок "Новаторская-ЗИЛ" включает в себя четыре станции: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская", "ЗИЛ". Его запуск улучшит транспортное обслуживание ещё порядка 600 тысяч жителей районов Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный, Ломоносовский.
День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.
ДонскойМоскваЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)ОбществоСергей Собянин
 
 
