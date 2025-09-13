https://ria.ru/20250913/putin-2041676133.html
Путин поздравил всех причастных к космической отрасли с открытием НКЦ
Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных к российской космической отрасли с открытием нового национального космического центра в Москве. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных к российской космической отрасли с открытием нового национального космического центра в Москве.Ранее Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым официально открыли в День города новый Национальный космический центр (НКЦ) в столице."Поздравляю вас, всех, кто имеет прямое и косвенное отношение к нашей космической отрасли. Поздравляю с сегодняшним событием и желаю успехов", - сказал глава государства в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы.Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающим ракету, установленную на стартовом столе.Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
