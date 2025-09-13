https://ria.ru/20250913/putin-2041676133.html

Путин поздравил всех причастных к космической отрасли с открытием НКЦ

Путин поздравил всех причастных к космической отрасли с открытием НКЦ - РИА Новости, 13.09.2025

Путин поздравил всех причастных к космической отрасли с открытием НКЦ

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных к российской космической отрасли с открытием нового национального космического центра в Москве. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T15:30:00+03:00

2025-09-13T15:30:00+03:00

2025-09-13T15:42:00+03:00

москва

владимир путин

космос

космос - риа наука

россия

роскосмос

наса

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041674762_0:222:3116:1975_1920x0_80_0_0_817302d1692a05b00cf8e53a86a501b3.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных к российской космической отрасли с открытием нового национального космического центра в Москве.Ранее Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым официально открыли в День города новый Национальный космический центр (НКЦ) в столице."Поздравляю вас, всех, кто имеет прямое и косвенное отношение к нашей космической отрасли. Поздравляю с сегодняшним событием и желаю успехов", - сказал глава государства в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы.Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающим ракету, установленную на стартовом столе.Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.

https://ria.ru/20250913/putin-2041675999.html

москва

космос

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир путин, космос, космос - риа наука, россия, роскосмос, наса, сергей собянин, гкнпц имени м. в. хруничева