Путин открыл Национальный космический центр и новый участок метро в Москве
15:30 13.09.2025 (обновлено: 16:38 13.09.2025)
Путин открыл Национальный космический центр и новый участок метро в Москве
Путин открыл Национальный космический центр и новый участок метро в Москве - РИА Новости, 13.09.2025
Путин открыл Национальный космический центр и новый участок метро в Москве
Владимир Путин принял участие в открытии Национального космического центра в Москве и запуске движения по новому участку линии метро. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в открытии Национального космического центра в Москве и запуске движения по новому участку линии метро.Президент посетил новый комплекс вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным и главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. Он осмотрел модели "Лунохода-2", "Венеры-7" и спускаемого аппарата "Союз МС-25".Путину также показали "Зал принятия решений" Объединенного отраслевого информационного центра, который, как ожидается, сможет выполнять дублирующие функции ЦУП в Королеве."Это настоящий штаб управления российской космонавтикой. Сложившийся инженерно-технический комплекс, который связывает воедино науку, образование и производство. Он укрепляет роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного технологического, индустриального, научного развития", — заявил глава государства во время открытия НКЦ.По его словам, вклад столицы в космическую отрасль напрямую касается всей России, поскольку делает ее одним из центров и лидеров развития в этой сфере.Кроме того, Путин и Собянин по видеосвязи запустили движение по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ".Президент также принял участие в открытии нового многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира и обновленного здания поликлиники № 170.Все эти мероприятия приурочены ко Дню города. Москве исполняется 878 лет.
Открытие Национального космического центра в Москве с участием Путина
Кадры открытия Национального космического центра в Москве с участием Путина.
Кадры из нового Национального космического центра в Москве
Путин открыл Национальный космический центр и новый участок метро в Москве

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в открытии Национального космического центра в Москве и запуске движения по новому участку линии метро.
Президент посетил новый комплекс вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным и главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. Он осмотрел модели "Лунохода-2", "Венеры-7" и спускаемого аппарата "Союз МС-25".
Путину также показали "Зал принятия решений" Объединенного отраслевого информационного центра, который, как ожидается, сможет выполнять дублирующие функции ЦУП в Королеве.
"Это настоящий штаб управления российской космонавтикой. Сложившийся инженерно-технический комплекс, который связывает воедино науку, образование и производство. Он укрепляет роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного технологического, индустриального, научного развития", — заявил глава государства во время открытия НКЦ.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
По его словам, вклад столицы в космическую отрасль напрямую касается всей России, поскольку делает ее одним из центров и лидеров развития в этой сфере.

Национальный космический центр расположен на западе Москвы. Его строительство началось в 2019 году на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Вскоре в НКЦ переедут сотрудники "Роскосмоса". В этом же здании будут работать представители НАСА в России.

© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
Кроме того, Путин и Собянин по видеосвязи запустили движение по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ".

Новый участок линии метро включает в себя четыре станции: "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". Его запуск улучшит транспортное обслуживание еще порядка 600 тысяч жителей районов Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный, Ломоносовский.

Президент также принял участие в открытии нового многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира и обновленного здания поликлиники № 170.
Все эти мероприятия приурочены ко Дню города. Москве исполняется 878 лет.
Полная версия поздравления Путина москвичей с Днем города - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Путин поздравил жителей Москвы с Днем города
Владимир ПутинСергей СобянинМоскваРоскосмосНАСАГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоссияКоролевЦентр управления полетамиМосковский метрополитен
 
 
