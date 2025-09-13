Путин открыл Национальный космический центр и новый участок метро в Москве

https://ria.ru/20250913/putin-2041675999.html

13.09.2025

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в открытии Национального космического центра в Москве и запуске движения по новому участку линии метро.Президент посетил новый комплекс вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным и главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым. Он осмотрел модели "Лунохода-2", "Венеры-7" и спускаемого аппарата "Союз МС-25".Путину также показали "Зал принятия решений" Объединенного отраслевого информационного центра, который, как ожидается, сможет выполнять дублирующие функции ЦУП в Королеве."Это настоящий штаб управления российской космонавтикой. Сложившийся инженерно-технический комплекс, который связывает воедино науку, образование и производство. Он укрепляет роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного технологического, индустриального, научного развития", — заявил глава государства во время открытия НКЦ.По его словам, вклад столицы в космическую отрасль напрямую касается всей России, поскольку делает ее одним из центров и лидеров развития в этой сфере.Кроме того, Путин и Собянин по видеосвязи запустили движение по новому участку Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ".Президент также принял участие в открытии нового многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира и обновленного здания поликлиники № 170.Все эти мероприятия приурочены ко Дню города. Москве исполняется 878 лет.

