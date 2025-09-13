https://ria.ru/20250913/putin-2041674784.html
Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр
Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр - РИА Новости, 13.09.2025
Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр
Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T15:25:00+03:00
2025-09-13T15:25:00+03:00
2025-09-13T15:41:00+03:00
владимир путин
сергей собянин
москва
россия
дмитрий баканов
роскосмос
наса
гкнпц имени м. в. хруничева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041676443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce64ed978ea39c292be03a672db44e86.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Путин прибыл на площадку НКЦ.Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающая ракету, установленную на стартовом столе.Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
https://ria.ru/20250913/putin-2041673483.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041676443_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5d10128e91ef839710b25946143021e.jpg
Открытие Национального космического центра в Москве с участием Путина
Кадры открытия Национального космического центра в Москве с участием Путина.
2025-09-13T15:25
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сергей собянин, москва, россия, дмитрий баканов, роскосмос, наса, гкнпц имени м. в. хруничева
Владимир Путин, Сергей Собянин, Москва, Россия, Дмитрий Баканов, Роскосмос, НАСА, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева
Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр
Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр в Москве