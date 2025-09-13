https://ria.ru/20250913/putin-2041674784.html

Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр

Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр - РИА Новости, 13.09.2025

Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр

Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T15:25:00+03:00

2025-09-13T15:25:00+03:00

2025-09-13T15:41:00+03:00

владимир путин

сергей собянин

москва

россия

дмитрий баканов

роскосмос

наса

гкнпц имени м. в. хруничева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041676443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce64ed978ea39c292be03a672db44e86.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Путин прибыл на площадку НКЦ.Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающая ракету, установленную на стартовом столе.Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.

https://ria.ru/20250913/putin-2041673483.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Открытие Национального космического центра в Москве с участием Путина Кадры открытия Национального космического центра в Москве с участием Путина. 2025-09-13T15:25 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, сергей собянин, москва, россия, дмитрий баканов, роскосмос, наса, гкнпц имени м. в. хруничева