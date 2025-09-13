Москва формирует особую атмосферу настроения, заявил Путин

https://ria.ru/20250913/putin-2041673850.html
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва формирует особую атмосферу настроения в городе, в котором хочется жить, работать, иметь свое дело, заявил президент России Владимир Путин. "Москва формирует особую, уникальную атмосферу настроения в городе. В городе, в котором хочется жить, учиться, работать и иметь свое дело, гордиться прошлым и вместе со всей Россией уверенно идти вперед", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.
