Москва формирует особую атмосферу настроения, заявил Путин

2025-09-13T15:22:00+03:00

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва формирует особую атмосферу настроения в городе, в котором хочется жить, работать, иметь свое дело, заявил президент России Владимир Путин. "Москва формирует особую, уникальную атмосферу настроения в городе. В городе, в котором хочется жить, учиться, работать и иметь свое дело, гордиться прошлым и вместе со всей Россией уверенно идти вперед", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.

Наталья Макарова

