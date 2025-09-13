https://ria.ru/20250913/putin-2041673483.html

Путин и Собянин вместе приехали в новый Национальный космический центр

Путин и Собянин вместе приехали в новый Национальный космический центр

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин вместе на одном автомобиле приехали в День города в новый Национальный космический центр, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин и Собянин вместе приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня города в "Зарядье". Глава государства и мэр столицы прибыли в НКЦ на президентском лимузине Aurus. День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.

