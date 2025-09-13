Путин посетил новый Национальный космический центр в Москве
Путин в День города приехал в новый Национальный космический центр в Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве. 13 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве. 13 сентября 2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День города приехал в новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.
Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающая ракету, установленную на стартовом столе.
Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпусы зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
День города в столице отмечают в субботу и воскресенье, Москве исполняется 878 лет.
