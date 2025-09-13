https://ria.ru/20250913/putin-2041670571.html

Путин отметил особую роль Москвы в поддержке СВО

Президент России Владимир Путин отметил особую роль Москвы в поддержке специальной военной операции и вооруженных сил страны.

россия

москва

владимир путин

зарядье

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил особую роль Москвы в поддержке специальной военной операции и вооруженных сил страны. "В культурном, нравственном коде москвичей и всего нашего многонационального народа чувство высокой ответственности за судьбу Родины, готовность всегда прийти на помощь, подставить плечо. Это проявляется в широком развитии в столице благотворительности и меценатства, волонтерского движения. И, конечно, в поддержке наших вооруженных сил", - сказал глава государства, выступая в столичном "Зарядье" в День города. Путин добавил, что десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой.

2025

