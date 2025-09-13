Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил особую роль Москвы в поддержке СВО - РИА Новости, 13.09.2025
15:10 13.09.2025
Путин отметил особую роль Москвы в поддержке СВО
Путин отметил особую роль Москвы в поддержке СВО - РИА Новости, 13.09.2025
Путин отметил особую роль Москвы в поддержке СВО
Президент России Владимир Путин отметил особую роль Москвы в поддержке специальной военной операции и вооруженных сил страны.
2025-09-13T15:10:00+03:00
2025-09-13T15:10:00+03:00
россия
москва
владимир путин
зарядье
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил особую роль Москвы в поддержке специальной военной операции и вооруженных сил страны. "В культурном, нравственном коде москвичей и всего нашего многонационального народа чувство высокой ответственности за судьбу Родины, готовность всегда прийти на помощь, подставить плечо. Это проявляется в широком развитии в столице благотворительности и меценатства, волонтерского движения. И, конечно, в поддержке наших вооруженных сил", - сказал глава государства, выступая в столичном "Зарядье" в День города. Путин добавил, что десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой.
россия
москва
россия, москва, владимир путин, зарядье
Россия, Москва, Владимир Путин, Зарядье
Путин отметил особую роль Москвы в поддержке СВО

Путин отметил особую роль Москвы в поддержке спецоперации и вооруженных сил РФ

Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале Зарядье в Москве в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил особую роль Москвы в поддержке специальной военной операции и вооруженных сил страны.
"В культурном, нравственном коде москвичей и всего нашего многонационального народа чувство высокой ответственности за судьбу Родины, готовность всегда прийти на помощь, подставить плечо. Это проявляется в широком развитии в столице благотворительности и меценатства, волонтерского движения. И, конечно, в поддержке наших вооруженных сил", - сказал глава государства, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
Путин добавил, что десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой.
Путин поблагодарил москвичей за готовность сражаться за Отечество
Россия Москва Владимир Путин Зарядье
 
 
