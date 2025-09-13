https://ria.ru/20250913/putin-2041670411.html

Путин пожелал москвичам здоровья и оптимизма

Путин пожелал москвичам здоровья и оптимизма - РИА Новости, 13.09.2025

Путин пожелал москвичам здоровья и оптимизма

Президент РФ Владимир Путин в День города пожелал москвичам здоровья и оптимизма. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День города пожелал москвичам здоровья и оптимизма. "От всей души желаю жителям столицы больших достижений и побед, здоровья, оптимизма", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" в День города Москвы. В Москве 13 и 14 сентября 2025 года отметят День города, столица отмечает свой 878-й день рождения.

