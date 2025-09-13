Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал москвичам здоровья и оптимизма - РИА Новости, 13.09.2025
15:09 13.09.2025 (обновлено: 15:23 13.09.2025)
Путин пожелал москвичам здоровья и оптимизма
Президент РФ Владимир Путин в День города пожелал москвичам здоровья и оптимизма. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День города пожелал москвичам здоровья и оптимизма. "От всей души желаю жителям столицы больших достижений и побед, здоровья, оптимизма", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" в День города Москвы. В Москве 13 и 14 сентября 2025 года отметят День города, столица отмечает свой 878-й день рождения.
2025
общество, москва, россия, владимир путин, зарядье, день города в москве
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Зарядье, День города в Москве
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День города пожелал москвичам здоровья и оптимизма.
«
"От всей души желаю жителям столицы больших достижений и побед, здоровья, оптимизма", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" в День города Москвы.
В Москве 13 и 14 сентября 2025 года отметят День города, столица отмечает свой 878-й день рождения.
Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале Зарядье в Москве в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
