https://ria.ru/20250913/putin-2041670411.html
Путин пожелал москвичам здоровья и оптимизма
Путин пожелал москвичам здоровья и оптимизма - РИА Новости, 13.09.2025
Путин пожелал москвичам здоровья и оптимизма
Президент РФ Владимир Путин в День города пожелал москвичам здоровья и оптимизма. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T15:09:00+03:00
2025-09-13T15:09:00+03:00
2025-09-13T15:23:00+03:00
общество
москва
россия
владимир путин
зарядье
день города в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041668378_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_2298fa66d217368d8fa67da5971a1a67.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День города пожелал москвичам здоровья и оптимизма. "От всей души желаю жителям столицы больших достижений и побед, здоровья, оптимизма", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" в День города Москвы. В Москве 13 и 14 сентября 2025 года отметят День города, столица отмечает свой 878-й день рождения.
https://ria.ru/20250913/putin-2041664517.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041668378_205:0:1645:1080_1920x0_80_0_0_c317f4f20d211bf67551ce5d2d4039de.jpg
Поздравление Путина с Днем города
Поздравление Путина с Днем города
2025-09-13T15:09
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, владимир путин, зарядье, день города в москве
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Зарядье, День города в Москве
Путин пожелал москвичам здоровья и оптимизма
Путин в День города пожелал москвичам больших достижений, здоровья и оптимизма