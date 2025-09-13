Рейтинг@Mail.ru
Денег всегда и везде не хватает, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 13.09.2025 (обновлено: 15:28 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/putin-2041669237.html
Денег всегда и везде не хватает, заявил Путин
Денег всегда и везде не хватает, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2025
Денег всегда и везде не хватает, заявил Путин
В Москве много денег, но и хозяйство большое, а денег всегда и везде не хватает, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T15:05:00+03:00
2025-09-13T15:28:00+03:00
общество
москва
россия
владимир путин
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041674448_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbc9d6e8ca84a7308ea4daebae4db902.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве много денег, но и хозяйство большое, а денег всегда и везде не хватает, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, я знаю, коллеги из других регионов послушают и скажут: "Ну, конечно, у него там денег больше всего в России". Денег всегда и везде не хватает. Как бы много ни было, денег много, но и хозяйство большое. Денег всегда не хватает", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" в День города.
https://ria.ru/20250913/putin-2041667329.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Денег всегда и везде не хватает"
Путин: "Денег всегда и везде не хватает"
2025-09-13T15:05
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041674448_252:0:1692:1080_1920x0_80_0_0_beab5372420c3c614035adbdd91932b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, владимир путин, зарядье
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Зарядье
Денег всегда и везде не хватает, заявил Путин

Путин заявил, что в Москве много денег, но и хозяйство большое

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве много денег, но и хозяйство большое, а денег всегда и везде не хватает, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, я знаю, коллеги из других регионов послушают и скажут: "Ну, конечно, у него там денег больше всего в России". Денег всегда и везде не хватает. Как бы много ни было, денег много, но и хозяйство большое. Денег всегда не хватает", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" в День города.
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале Зарядье в Москве в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Путин поблагодарил москвичей за готовность сражаться за Отечество
Вчера, 14:59
 
ОбществоМоскваРоссияВладимир ПутинЗарядье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала