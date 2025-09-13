Денег всегда и везде не хватает, заявил Путин

https://ria.ru/20250913/putin-2041669237.html
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В Москве много денег, но и хозяйство большое, а денег всегда и везде не хватает, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, я знаю, коллеги из других регионов послушают и скажут: "Ну, конечно, у него там денег больше всего в России". Денег всегда и везде не хватает. Как бы много ни было, денег много, но и хозяйство большое. Денег всегда не хватает", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" в День города.
