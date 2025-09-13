https://ria.ru/20250913/putin-2041667329.html

Путин поблагодарил москвичей за готовность сражаться за Отечество

2025-09-13T14:59:00+03:00

2025-09-13T14:59:00+03:00

2025-09-13T15:05:00+03:00

владимир путин

москва

россия

день города в москве

общество

зарядье

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил москвичей за готовность сражаться и трудиться во благо Отечества."Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города Москвы.В Москве 13 и 14 сентября отмечают День города, столица празднует свой 878-й день рождения.

