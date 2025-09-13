https://ria.ru/20250913/putin-2041667329.html
Путин поблагодарил москвичей за готовность сражаться за Отечество
Путин поблагодарил москвичей за готовность сражаться за Отечество - РИА Новости, 13.09.2025
Путин поблагодарил москвичей за готовность сражаться за Отечество
Президент России Владимир Путин поблагодарил москвичей за готовность сражаться и трудиться во благо Отечества. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил москвичей за готовность сражаться и трудиться во благо Отечества."Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города Москвы.В Москве 13 и 14 сентября отмечают День города, столица празднует свой 878-й день рождения.
