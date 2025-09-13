https://ria.ru/20250913/putin-2041665235.html
Путин оценил показатели московского IT-сектора
Путин оценил показатели московского IT-сектора - РИА Новости, 13.09.2025
Путин оценил показатели московского IT-сектора
Президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо, отметив, что это прекрасный показатель. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо, отметив, что это прекрасный показатель."Добавлю, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо. Вы представляете? За шесть лет - вчетверо. То есть ежегодно примерно 80-85% прирастал. Ну просто здорово. Прекрасный показатель", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
