Путин оценил показатели московского IT-сектора

Путин оценил показатели московского IT-сектора - РИА Новости, 13.09.2025

Путин оценил показатели московского IT-сектора

Президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо, отметив, что это прекрасный показатель. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо, отметив, что это прекрасный показатель."Добавлю, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо. Вы представляете? За шесть лет - вчетверо. То есть ежегодно примерно 80-85% прирастал. Ну просто здорово. Прекрасный показатель", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города.

