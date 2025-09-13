https://ria.ru/20250913/putin-2041664517.html

Путин похвалил администрацию Собянина

Путин похвалил администрацию Собянина

Команда мэра Москвы Сергея Собянина добивается результатов, правильно расставляя приоритеты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Команда мэра Москвы Сергея Собянина добивается результатов, правильно расставляя приоритеты, заявил президент России Владимир Путин."Вопрос в выборе приоритетов. И команде действующего мэра Москвы удается выбирать самое главное, вот на этом и сосредоточивают внимание - и добиваются результатов", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" в День города Москвы.

Новости

