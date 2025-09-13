https://ria.ru/20250913/putin-2041664517.html
Путин похвалил администрацию Собянина
Путин похвалил администрацию Собянина - РИА Новости, 13.09.2025
Путин похвалил администрацию Собянина
Команда мэра Москвы Сергея Собянина добивается результатов, правильно расставляя приоритеты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:53:00+03:00
2025-09-13T14:53:00+03:00
2025-09-13T15:00:00+03:00
сергей собянин
москва
россия
владимир путин
день города москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041665393_0:112:3242:1936_1920x0_80_0_0_2773d79840524d05237e2655fdfcf8bc.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Команда мэра Москвы Сергея Собянина добивается результатов, правильно расставляя приоритеты, заявил президент России Владимир Путин."Вопрос в выборе приоритетов. И команде действующего мэра Москвы удается выбирать самое главное, вот на этом и сосредоточивают внимание - и добиваются результатов", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" в День города Москвы.
https://ria.ru/20250913/moskva-2041666072.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041665393_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_a9d1947b4a1c8d92f1def63eefd66c1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, россия, владимир путин, день города москвы
Сергей Собянин, Москва, Россия, Владимир Путин, День города Москвы
Путин похвалил администрацию Собянина
Путин: команда Собянина добивается результатов из-за правильных приоритетов