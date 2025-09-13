https://ria.ru/20250913/putin-2041663663.html

Путин рассказал о внедрении передовых технологий в Москве

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве происходит быстрое внедрение передовых технологий в городском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и образовании."Важно, что в столице инновации тестируются в реальных условиях, что открывает быстрый путь к применению передовых продуктов в городском хозяйстве, транспорте, в образовании и здравоохранении", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города.

