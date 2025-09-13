https://ria.ru/20250913/putin-2041663456.html
Путин отметил формирование экономики беспилотных систем в Москве
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал значимым направлением формирование экономики беспилотных систем в Москве."Ещё одно значимое направление - это формирование в столице в полном смысле слова экономики беспилотных систем", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.
