Путин отметил формирование экономики беспилотных систем в Москве
14:49 13.09.2025 (обновлено: 15:09 13.09.2025)
Путин отметил формирование экономики беспилотных систем в Москве
москва
экономика
россия
владимир путин
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал значимым направлением формирование экономики беспилотных систем в Москве."Ещё одно значимое направление - это формирование в столице в полном смысле слова экономики беспилотных систем", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.
москва, экономика, россия, владимир путин
Москва, Экономика, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал значимым направлением формирование экономики беспилотных систем в Москве.
"Ещё одно значимое направление - это формирование в столице в полном смысле слова экономики беспилотных систем", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.
Путин оценил показатели московского IT-сектора
Москва Экономика Россия Владимир Путин
 
 
