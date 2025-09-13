Путин назвал Москву флагманом развития всей России
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва является флагманом поступательного движения вперед всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для миллионов людей она олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства цивилизации. Город со славной историей, великими духовными, культурными, ратными и трудовыми традициями сегодня является флагманом поступательного, уверенного движения вперёд всей России, укрепления нашей суверенной и сильной державы", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
Он добавил, что Москва занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты, уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для наших успехов на годы и на десятилетия вперёд.
