Путин назвал Москву флагманом развития всей России

2025-09-13T14:47:00+03:00

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва является флагманом поступательного движения вперед всей России, заявил президент РФ Владимир Путин."Для миллионов людей она олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства цивилизации. Город со славной историей, великими духовными, культурными, ратными и трудовыми традициями сегодня является флагманом поступательного, уверенного движения вперёд всей России, укрепления нашей суверенной и сильной державы", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города.Он добавил, что Москва занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты, уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для наших успехов на годы и на десятилетия вперёд.

