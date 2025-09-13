Рейтинг@Mail.ru
Путин посетит космический центр в Москве - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 13.09.2025 (обновлено: 14:58 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/putin-2041662862.html
Путин посетит космический центр в Москве
Путин посетит космический центр в Москве - РИА Новости, 13.09.2025
Путин посетит космический центр в Москве
Президент России Владимир Путин сообщил, что посетит новый Национальный космический центр в Москве вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:46:00+03:00
2025-09-13T14:58:00+03:00
владимир путин
москва
сергей собянин
роскосмос
россия
день города москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что посетит новый Национальный космический центр в Москве вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным"Сейчас усилиями столичных архитекторов, строителей, госкорпорации "Роскосмос", конечно, возведен в Москве Национальный космический центр. Сейчас поедем еще с Сергеем Семеновичем посмотрим, как он выглядит", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041663751.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_e04421fb1a119ab9af40e0b79e1bd120.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, москва, сергей собянин, роскосмос, россия, день города москвы
Владимир Путин, Москва, Сергей Собянин, Роскосмос, Россия, День города Москвы
Путин посетит космический центр в Москве

Путин посетит новый национальный космический центр в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что посетит новый Национальный космический центр в Москве вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным
"Сейчас усилиями столичных архитекторов, строителей, госкорпорации "Роскосмос", конечно, возведен в Москве Национальный космический центр. Сейчас поедем еще с Сергеем Семеновичем посмотрим, как он выглядит", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале Зарядье в Москве в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Путин рассказал о развитии космической сферы в России
Вчера, 14:50
 
Владимир ПутинМоскваСергей СобянинРоскосмосРоссияДень города Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала