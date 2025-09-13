https://ria.ru/20250913/putin-2041662862.html

Путин посетит космический центр в Москве

Путин посетит космический центр в Москве

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что посетит новый Национальный космический центр в Москве вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным"Сейчас усилиями столичных архитекторов, строителей, госкорпорации "Роскосмос", конечно, возведен в Москве Национальный космический центр. Сейчас поедем еще с Сергеем Семеновичем посмотрим, как он выглядит", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.

