https://ria.ru/20250913/putin-2041662862.html
Путин посетит космический центр в Москве
Путин посетит космический центр в Москве - РИА Новости, 13.09.2025
Путин посетит космический центр в Москве
Президент России Владимир Путин сообщил, что посетит новый Национальный космический центр в Москве вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:46:00+03:00
2025-09-13T14:46:00+03:00
2025-09-13T14:58:00+03:00
владимир путин
москва
сергей собянин
роскосмос
россия
день города москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что посетит новый Национальный космический центр в Москве вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным"Сейчас усилиями столичных архитекторов, строителей, госкорпорации "Роскосмос", конечно, возведен в Москве Национальный космический центр. Сейчас поедем еще с Сергеем Семеновичем посмотрим, как он выглядит", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041663751.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_e04421fb1a119ab9af40e0b79e1bd120.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, москва, сергей собянин, роскосмос, россия, день города москвы
Владимир Путин, Москва, Сергей Собянин, Роскосмос, Россия, День города Москвы
Путин посетит космический центр в Москве
Путин посетит новый национальный космический центр в Москве