Путин оценил экономический уровень Москвы
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва занимает второе место среди крупнейших городских экономик планеты, заявил президент России Владимир Путин."Столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты, уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для наших успехов на годы и на десятилетия вперед", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города Москвы.День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы.
