14:46 13.09.2025 (обновлено: 15:50 13.09.2025)
Путин поздравил жителей Москвы с Днем города
владимир путин
общество
москва
сергей собянин
россия
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. "Не только москвичи, все, кто искренне любит нашу столицу, считают ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть", — отметил он. По словам президента, столица стала флагманом поступательного движения вперед всей страны. Она быстро внедряет передовые технологии в городском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и образовании."У Москвы есть все возможности выйти на качественно новые рубежи, обеспечить уверенное, последовательное и долгосрочное развитие. Убежден, именно так и будет", — сказал Путин. Кроме того, глава государства назвал столицу крепким тылом армии. По его словам, десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой. Он поблагодарил жителей города за готовность сражаться и трудиться во благо отечества. Президент отдельно обратил внимание на успехи столицы. За последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо, в городе идет активное строительство метро."В образовании, как и в сфере культуры и искусства, Москва реализует действительно серьезные, значимые проекты. Они призваны стать источником передового опыта для всей страны, служить задачам воспитания и просвещения, укрепления суверенного мировоззрения, продвижения наших традиций и ценностей", — подчеркнул он. Путин пожелал мэру Сергею Собянину и его команде добиваться еще более амбициозных целей.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города.
"Не только москвичи, все, кто искренне любит нашу столицу, считают ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть", — отметил он.
По словам президента, столица стала флагманом поступательного движения вперед всей страны. Она быстро внедряет передовые технологии в городском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и образовании.
"У Москвы есть все возможности выйти на качественно новые рубежи, обеспечить уверенное, последовательное и долгосрочное развитие. Убежден, именно так и будет", — сказал Путин.
Кроме того, глава государства назвал столицу крепким тылом армии. По его словам, десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой. Он поблагодарил жителей города за готовность сражаться и трудиться во благо отечества.
Президент отдельно обратил внимание на успехи столицы. За последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо, в городе идет активное строительство метро.
"В образовании, как и в сфере культуры и искусства, Москва реализует действительно серьезные, значимые проекты. Они призваны стать источником передового опыта для всей страны, служить задачам воспитания и просвещения, укрепления суверенного мировоззрения, продвижения наших традиций и ценностей", — подчеркнул он.
Путин пожелал мэру Сергею Собянину и его команде добиваться еще более амбициозных целей.
 
