Москва олицетворяет историческую миссию России, заявил Путин

Москва олицетворяет историческую миссию России, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2025

Москва олицетворяет историческую миссию России, заявил Путин

Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России как цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T14:45:00+03:00

2025-09-13T14:45:00+03:00

2025-09-13T15:11:00+03:00

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России как цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин."Для миллионов людей она олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства-цивилизации", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города Москвы.

