Москва олицетворяет историческую миссию России, заявил Путин
Москва олицетворяет историческую миссию России, заявил Путин - РИА Новости, 13.09.2025
Москва олицетворяет историческую миссию России, заявил Путин
Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России как цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.09.2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России как цивилизации, заявил президент РФ Владимир Путин."Для миллионов людей она олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства-цивилизации", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города Москвы.
Москва олицетворяет историческую миссию России, заявил Путин
Путин заявил, что Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России