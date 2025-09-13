Путин приехал в "Зарядье"
Путин приехал в "Зарядье", откуда поздравит москвичей с Днем города
Президент РФ Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале "Зарядье" в Москве в честь Дня города
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в московский концертный зал "Зарядье", откуда поздравит жителей столицы с Днем города, передаёт корреспондент РИА Новости.
День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.
Путин традиционно поздравляет москвичей с этим праздником.
Последние несколько лет президент приезжает в "Зарядье" на День города. В выступлении в прошлом году он подчеркивал, что Москва - это не только "сердце России", но и один из лучших мегаполисов мира - по качеству жизни, по возможностям для самореализации.
