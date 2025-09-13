https://ria.ru/20250913/putin-2041661944.html

Путин приехал в "Зарядье"

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в московский концертный зал "Зарядье", откуда поздравит жителей столицы с Днем города, передаёт корреспондент РИА Новости. День города в столице отмечают 13 и 14 сентября, Москве исполняется 878 лет. По случаю праздника пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности. Путин традиционно поздравляет москвичей с этим праздником. Последние несколько лет президент приезжает в "Зарядье" на День города. В выступлении в прошлом году он подчеркивал, что Москва - это не только "сердце России", но и один из лучших мегаполисов мира - по качеству жизни, по возможностям для самореализации.

Наталья Макарова

Наталья Макарова

