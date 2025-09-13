Рейтинг@Mail.ru
Вучич рассказал, сколько денег вложено извне в протесты в Сербии - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/protesty-2041586490.html
Вучич рассказал, сколько денег вложено извне в протесты в Сербии
Вучич рассказал, сколько денег вложено извне в протесты в Сербии - РИА Новости, 13.09.2025
Вучич рассказал, сколько денег вложено извне в протесты в Сербии
Усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T01:41:00+03:00
2025-09-13T01:41:00+03:00
в мире
сербия
брюссель
белград (город)
александр вучич
ана брнабич
марко джурич
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025145504_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_dcf4658f4438a0f6b4c0f3b13152a92f.jpg
БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов, заявил сербский президент Александр Вучич. "В разрушение Сербии вложено 4 миллиарда долларов. Кто наши противники? Главные организаторы - извне, они создавали сеть и собирали людей, сеть студентов и детей, что пугает и разрушает основные ценности нашего общества. Это - сотрудники разных разведслужб нескольких стран. Знаем, что три страны особо задействовали свои разведывательные сети", - заявил Вучич в эфире TV Informer в ночь на субботу и добавил, что не может назвать эти государства, чтобы не усложнять позицию Сербии. В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро. Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич заявила в ходе визита в Брюссель в пятницу, что оппозиция своим неконструктивным поведением мешает прогрессу официального Белграда на пути к членству в ЕС из зависти к нынешнему руководству страны. Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил 8 сентября, что не спешил бы обвинять Евросоюз в беспорядках в стране. На встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа он подчеркнул, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
https://ria.ru/20250912/deputaty-2041459608.html
https://ria.ru/20250906/protest-2040122219.html
сербия
брюссель
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025145504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f62947a7227ddec6548d8d0a6fbaab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, брюссель, белград (город), александр вучич, ана брнабич, марко джурич, евросоюз
В мире, Сербия, Брюссель, Белград (город), Александр Вучич, Ана Брнабич, Марко Джурич, Евросоюз
Вучич рассказал, сколько денег вложено извне в протесты в Сербии

Вучич: В свержение власти в Сербии извне вложено 4 млрд долларов

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов, заявил сербский президент Александр Вучич.
"В разрушение Сербии вложено 4 миллиарда долларов. Кто наши противники? Главные организаторы - извне, они создавали сеть и собирали людей, сеть студентов и детей, что пугает и разрушает основные ценности нашего общества. Это - сотрудники разных разведслужб нескольких стран. Знаем, что три страны особо задействовали свои разведывательные сети", - заявил Вучич в эфире TV Informer в ночь на субботу и добавил, что не может назвать эти государства, чтобы не усложнять позицию Сербии.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
МИД прокомментировал присутствие евродепутатов на протестах в Сербии
12 сентября, 14:07
В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро.
Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич заявила в ходе визита в Брюссель в пятницу, что оппозиция своим неконструктивным поведением мешает прогрессу официального Белграда на пути к членству в ЕС из зависти к нынешнему руководству страны.
Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил 8 сентября, что не спешил бы обвинять Евросоюз в беспорядках в стране. На встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа он подчеркнул, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Беспорядки на протесте студентов и сторонников оппозиции в Нови-Саде - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Вучич заявил, что в Нови-Саде на акции протеста пострадало 11 полицейских
6 сентября, 01:17
 
В миреСербияБрюссельБелград (город)Александр ВучичАна БрнабичМарко ДжуричЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала