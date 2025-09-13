Вучич рассказал, сколько денег вложено извне в протесты в Сербии
Вучич: В свержение власти в Сербии извне вложено 4 млрд долларов
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов, заявил сербский президент Александр Вучич.
"В разрушение Сербии вложено 4 миллиарда долларов. Кто наши противники? Главные организаторы - извне, они создавали сеть и собирали людей, сеть студентов и детей, что пугает и разрушает основные ценности нашего общества. Это - сотрудники разных разведслужб нескольких стран. Знаем, что три страны особо задействовали свои разведывательные сети", - заявил Вучич в эфире TV Informer в ночь на субботу и добавил, что не может назвать эти государства, чтобы не усложнять позицию Сербии.
МИД прокомментировал присутствие евродепутатов на протестах в Сербии
12 сентября, 14:07
В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро.
Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич заявила в ходе визита в Брюссель в пятницу, что оппозиция своим неконструктивным поведением мешает прогрессу официального Белграда на пути к членству в ЕС из зависти к нынешнему руководству страны.
Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил 8 сентября, что не спешил бы обвинять Евросоюз в беспорядках в стране. На встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа он подчеркнул, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.