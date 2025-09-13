https://ria.ru/20250913/protest-2041724555.html

Глава Минтруда Британии высказался о протестах в Лондоне

Глава Минтруда Британии высказался о протестах в Лондоне

Глава Минтруда Британии высказался о протестах в Лондоне

Министр труда Великобритании Торстен Белл заявил, что на акцию правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" пришло гораздо...

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министр труда Великобритании Торстен Белл заявил, что на акцию правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" пришло гораздо больше людей, чем он ожидал."Пришли тысячи человек - гораздо больше, чем хотелось бы", - написал министр в соцсети Х.Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал видео с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.

