Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о развитии программы реконструкции школ - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/programma-2041665650.html
Собянин рассказал о развитии программы реконструкции школ
Собянин рассказал о развитии программы реконструкции школ - РИА Новости, 13.09.2025
Собянин рассказал о развитии программы реконструкции школ
Программа реконструкции школ будет развиваться с каждым годом, чтобы все школы столицы были достойными, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:55:00+03:00
2025-09-13T14:55:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_0:252:3126:2010_1920x0_80_0_0_fb4b6f0729de6c9bfae948e243671114.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Программа реконструкции школ будет развиваться с каждым годом, чтобы все школы столицы были достойными, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы приняли программу, по которой будет полная реконструкция школ, 50 (школ - ред.) вышли (в этом году - ред.), и дети пришли заниматься уже в новые фактически школы. Эта программа будет с каждым годом развиваться так, чтобы у нас не только в новых новостройках были современные школы, но и все школы Москвы были достойными. Это важное начинание", - сказал Собянин, выступая в "Зарядье" в День города.
https://ria.ru/20250913/putin-2041664517.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_5d256cb954fca4853f9ebdb1fa676611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин, зарядье
Общество, Москва, Сергей Собянин, Зарядье
Собянин рассказал о развитии программы реконструкции школ

Собянин: программа реконструкции школ будет развиваться с каждым годом

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Программа реконструкции школ будет развиваться с каждым годом, чтобы все школы столицы были достойными, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы приняли программу, по которой будет полная реконструкция школ, 50 (школ - ред.) вышли (в этом году - ред.), и дети пришли заниматься уже в новые фактически школы. Эта программа будет с каждым годом развиваться так, чтобы у нас не только в новых новостройках были современные школы, но и все школы Москвы были достойными. Это важное начинание", - сказал Собянин, выступая в "Зарядье" в День города.
Владимир Путин выступает на мероприятии в концертном зале Зарядье в Москве в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Путин похвалил администрацию Собянина
Вчера, 14:53
 
ОбществоМоскваСергей СобянинЗарядье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала