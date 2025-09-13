https://ria.ru/20250913/programma-2041665650.html
Собянин рассказал о развитии программы реконструкции школ
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Программа реконструкции школ будет развиваться с каждым годом, чтобы все школы столицы были достойными, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы приняли программу, по которой будет полная реконструкция школ, 50 (школ - ред.) вышли (в этом году - ред.), и дети пришли заниматься уже в новые фактически школы. Эта программа будет с каждым годом развиваться так, чтобы у нас не только в новых новостройках были современные школы, но и все школы Москвы были достойными. Это важное начинание", - сказал Собянин, выступая в "Зарядье" в День города.
