Independent: Стармер посещал футбольный матч во время протестов в Лондоне
20:51 13.09.2025 (обновлено: 20:52 13.09.2025)
Independent: Стармер посещал футбольный матч во время протестов в Лондоне
Independent: Стармер посещал футбольный матч во время протестов в Лондоне - РИА Новости, 13.09.2025
Independent: Стармер посещал футбольный матч во время протестов в Лондоне
Премьер-министр Британии Кир Стармер был замечен наблюдающим за матчем футбольного клуба "Арсенал" на лондонском стадионе, в то время как столицу охватили... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T20:51:00+03:00
2025-09-13T20:52:00+03:00
в мире
лондон
англия
кир стармер
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер был замечен наблюдающим за матчем футбольного клуба "Арсенал" на лондонском стадионе, в то время как столицу охватили массовые протесты сторонников правых сил, сообщает газета Independent. "В субботу Кир Стармер был замечен на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, когда в центре города произошли ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами", - пишет издание, отмечая, что премьер находился там вместе с сыном. В частности, Стармер смотрел игру, как сообщается, его любимого клуба "Арсенал" против "Ноттингем Форест" в матче Премьер-лиги. Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал кадры с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.
лондон
англия
Новости
ru-RU
в мире, лондон, англия, кир стармер
В мире, Лондон, Англия, Кир Стармер
Independent: Стармер посещал футбольный матч во время протестов в Лондоне

Independent: Стармер посещал матч "Арсенала" во время протестов в Лондоне

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер был замечен наблюдающим за матчем футбольного клуба "Арсенал" на лондонском стадионе, в то время как столицу охватили массовые протесты сторонников правых сил, сообщает газета Independent.
"В субботу Кир Стармер был замечен на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, когда в центре города произошли ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами", - пишет издание, отмечая, что премьер находился там вместе с сыном.
В частности, Стармер смотрел игру, как сообщается, его любимого клуба "Арсенал" против "Ноттингем Форест" в матче Премьер-лиги.
Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал кадры с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.
Акция Соединим королевство в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Глава Минтруда Британии высказался о протестах в Лондоне
Вчера, 19:38
 
В миреЛондонАнглияКир Стармер
 
 
Версия 2023.1 Beta
