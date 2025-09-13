Independent: Стармер посещал футбольный матч во время протестов в Лондоне

https://ria.ru/20250913/premer-2041739714.html

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер был замечен наблюдающим за матчем футбольного клуба "Арсенал" на лондонском стадионе, в то время как столицу охватили массовые протесты сторонников правых сил, сообщает газета Independent. "В субботу Кир Стармер был замечен на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, когда в центре города произошли ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами", - пишет издание, отмечая, что премьер находился там вместе с сыном. В частности, Стармер смотрел игру, как сообщается, его любимого клуба "Арсенал" против "Ноттингем Форест" в матче Премьер-лиги. Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал кадры с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.

