Independent: Стармер посещал футбольный матч во время протестов в Лондоне

Independent: Стармер посещал матч "Арсенала" во время протестов в Лондоне
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер был замечен наблюдающим за матчем футбольного клуба "Арсенал" на лондонском стадионе, в то время как столицу охватили массовые протесты сторонников правых сил, сообщает газета Independent.
"В субботу Кир Стармер был замечен на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, когда в центре города произошли ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами", - пишет издание, отмечая, что премьер находился там вместе с сыном.
В частности, Стармер смотрел игру, как сообщается, его любимого клуба "Арсенал" против "Ноттингем Форест" в матче Премьер-лиги.
Участники акции под названием "Соединим королевство" правого активиста Томми Робинсона в Лондоне собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал кадры с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.