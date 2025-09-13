https://ria.ru/20250913/pravila-2041590918.html

В ГД рассказали о новых требованиях к приложениям банков с 1 октября

В ГД рассказали о новых требованиях к приложениям банков с 1 октября

В ГД рассказали о новых требованиях к приложениям банков с 1 октября

Мобильные приложения крупных банков с 1 октября будут дополнены в России функционалом для подачи заявлений о мошеннических переводах, рассказал РИА Новости член

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мобильные приложения крупных банков с 1 октября будут дополнены в России функционалом для подачи заявлений о мошеннических переводах, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин."С 1 октября в России вступают в силу новые требования Банка России, обязывающие крупные банки встроить в свои мобильные приложения специальный функционал для подачи заявлений о мошеннических переводах. Это важный шаг, который существенно упростит процесс фиксации подобных преступлений и позволит пострадавшим быстрее получать электронные справки для обращения в полицию", — сказал он. Депутат рассказал, что фактически речь идет о создании единого, понятного и удобного для клиентов канала связи с банком в случае мошенничества."Теперь не нужно будет идти в отделение или долго общаться с колл-центром — заявление можно будет подать прямо через мобильное приложение. Это ускоряет реакцию банка и правоохранительных органов, повышает шансы на успешное расследование", — отметил парламентарий.По его словам, новые правила также касаются взаимодействия банков с регулятором и полицией."Если от правоохранительных органов поступает запрос, клиент сможет подтвердить в приложении, что операция совершалась под давлением мошенников. Это создает прозрачный и документально подтвержденный механизм фиксации обстоятельств дела, что особенно важно для защиты прав граждан", — подчеркнул Немкин.Отдельного внимания, по мнению депутата, заслуживает требование принимать обращения по переводам через токенизированные или, проще говоря, цифровые карты. "Сегодня это один из самых популярных способов обмана, и обязанность всех банков реагировать на подобные случаи - вне зависимости от того, является ли пострадавший их клиентом, — значительно расширяет защиту граждан", — сказал он.Немкин считает, что в совокупности эти меры отражают стратегию ЦБ РФ по повышению уровня безопасности в финансовой системе."Уже сейчас банки отражают более 99% атак, однако внедрение новых инструментов позволит усилить позиции пользователей в борьбе с мошенниками. Главное — теперь гражданам будет проще и быстрее зафиксировать факт преступления и отстоять свои права", — заключил он.

