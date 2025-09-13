Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, могут ли водителя лишить прав за неправильную парковку - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/prava-2041599211.html
Юрист рассказала, могут ли водителя лишить прав за неправильную парковку
Юрист рассказала, могут ли водителя лишить прав за неправильную парковку - РИА Новости, 13.09.2025
Юрист рассказала, могут ли водителя лишить прав за неправильную парковку
Водителя не лишат прав за систематическое нарушение правил парковки, однако эти данные могут учитывать при лишении водительского удостоверения за другие... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T07:02:00+03:00
2025-09-13T07:02:00+03:00
авто
россия
москва
мария спиридонова
ассоциация юристов россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/63490/59/634905973_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a970a54672189d189a155f797c0fc18e.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Водителя не лишат прав за систематическое нарушение правил парковки, однако эти данные могут учитывать при лишении водительского удостоверения за другие нарушения ПДД, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. "КоАП РФ не устанавливает отдельного повышенного штрафа именно за повторную неправильную парковку, но при систематическом нарушении данные могут учитываться при лишении прав за иные ПДД-нарушения, если это совокупность правонарушений", - рассказала юрист. Она также рассказала, где нельзя парковать автомобиль. Так, за остановку на пешеходном переходе, местах остановок общественного транспорта и парковку на тротуаре водителям грозит штраф в тысячу рублей, полторы тысячи за остановку на трамвайных путях, а две тысячи придется заплатить, если ваше авто перегородило дорогу другим машинам, стоянку или останову в тоннеле. Кроме того, юрист напомнила, что в Москве штраф за неправильную парковку составляет от 2,5 тысяч до 4,5 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250810/shum-2034388341.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/63490/59/634905973_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_acfe08373aa5b93585458ff7df177236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, москва, мария спиридонова, ассоциация юристов россии, общество
Авто, Россия, Москва, Мария Спиридонова, Ассоциация юристов России, Общество
Юрист рассказала, могут ли водителя лишить прав за неправильную парковку

Юрист Спиридонова: нарушение правил парковки могут учитывать при лишении прав

© РИА Новости / Екатерина ГлушаковаШтрафы за неправильную парковку
Штрафы за неправильную парковку - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Глушакова
Штрафы за неправильную парковку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Водителя не лишат прав за систематическое нарушение правил парковки, однако эти данные могут учитывать при лишении водительского удостоверения за другие нарушения ПДД, рассказала РИА Новости управляющий партнер "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
"КоАП РФ не устанавливает отдельного повышенного штрафа именно за повторную неправильную парковку, но при систематическом нарушении данные могут учитываться при лишении прав за иные ПДД-нарушения, если это совокупность правонарушений", - рассказала юрист.
Она также рассказала, где нельзя парковать автомобиль. Так, за остановку на пешеходном переходе, местах остановок общественного транспорта и парковку на тротуаре водителям грозит штраф в тысячу рублей, полторы тысячи за остановку на трамвайных путях, а две тысячи придется заплатить, если ваше авто перегородило дорогу другим машинам, стоянку или останову в тоннеле. Кроме того, юрист напомнила, что в Москве штраф за неправильную парковку составляет от 2,5 тысяч до 4,5 тысяч рублей.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Госдуме предложили увеличить штрафы за шумные авто
10 августа, 03:31
 
АвтоРоссияМоскваМария СпиридоноваАссоциация юристов РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала