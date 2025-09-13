Рейтинг@Mail.ru
На Западе узнали, что произошло в Польше из-за страха перед Россией
18:55 13.09.2025
На Западе узнали, что произошло в Польше из-за страха перед Россией
На Западе узнали, что произошло в Польше из-за страха перед Россией - РИА Новости, 13.09.2025
На Западе узнали, что произошло в Польше из-за страха перед Россией
В Польше с 2022 года в два раза выросло число добровольцев, записывающихся на военные сборы, из-за тревоги по поводу возможного конфликта с Россией, сообщает... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T18:55:00+03:00
2025-09-13T18:55:00+03:00
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Польше с 2022 года в два раза выросло число добровольцев, записывающихся на военные сборы, из-за тревоги по поводу возможного конфликта с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на Центральный военный рекрутинговый центр."В период с января по июль 2025 года на сборы записались 20 000 человек, что соответствует рекордному уровню за прошлый год", — заявил изданию глава Центрального военного рекрутингового центра страны Гжегож Вавжинкевич.К концу года ожидается рост числа добровольцев до 40 000, что в два раза превысит показатель в 16 000 за 2022 год. Эти изменения отражают усиление беспокойства на фоне продолжения конфликта России и Украины, утверждает Reuters.Участие в учениях принимают как мужчины, так и женщины. В дальнейшем прошедшие сборы поляки могут начать профессиональную военную службу, записаться в территориальную оборону или остаться в запасе.С начала 2022 года Польша более чем удвоила свои расходы на оборону с 2,2% ВВП до 4,7% в этом году — это самый высокий показатель расходов на военные нужды среди 32 стран — членов НАТО, превышающий показатели таких европейских держав, как Германия, Франция и Великобритания.В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
На Западе узнали, что произошло в Польше из-за страха перед Россией

Польские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Польше с 2022 года в два раза выросло число добровольцев, записывающихся на военные сборы, из-за тревоги по поводу возможного конфликта с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на Центральный военный рекрутинговый центр.
"В период с января по июль 2025 года на сборы записались 20 000 человек, что соответствует рекордному уровню за прошлый год", — заявил изданию глава Центрального военного рекрутингового центра страны Гжегож Вавжинкевич.
На Западе раскрыли, как Трамп разочаровал НАТО из-за России
Вчера, 17:23
На Западе раскрыли, как Трамп разочаровал НАТО из-за России
Вчера, 17:23
К концу года ожидается рост числа добровольцев до 40 000, что в два раза превысит показатель в 16 000 за 2022 год. Эти изменения отражают усиление беспокойства на фоне продолжения конфликта России и Украины, утверждает Reuters.
Участие в учениях принимают как мужчины, так и женщины. В дальнейшем прошедшие сборы поляки могут начать профессиональную военную службу, записаться в территориальную оборону или остаться в запасе.
С начала 2022 года Польша более чем удвоила свои расходы на оборону с 2,2% ВВП до 4,7% в этом году — это самый высокий показатель расходов на военные нужды среди 32 стран — членов НАТО, превышающий показатели таких европейских держав, как Германия, Франция и Великобритания.
В России не раз заявляли, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом никакого смысла. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В США отметили важную деталь в заявлениях об инциденте в Польше
12 сентября, 22:42
В США отметили важную деталь в заявлениях об инциденте в Польше
12 сентября, 22:42
 
