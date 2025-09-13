Рейтинг@Mail.ru
"Разрушительные последствия": в Польше ополчились на Киев - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 13.09.2025 (обновлено: 15:27 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/polsha-2041594787.html
"Разрушительные последствия": в Польше ополчились на Киев
"Разрушительные последствия": в Польше ополчились на Киев - РИА Новости, 13.09.2025
"Разрушительные последствия": в Польше ополчились на Киев
Решение властей в Киеве разрешить выезд с Украины молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет грозит разрушительными последствиями Польше, сообщает газета... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T05:20:00+03:00
2025-09-13T15:27:00+03:00
в мире
польша
украина
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758628532_0:223:3076:1953_1920x0_80_0_0_67a355ef5c2e7db3a2ba92d85e1d629b.jpg
МОСКВА, 13 cен — РИА Новости. Решение властей в Киеве разрешить выезд с Украины молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет грозит разрушительными последствиями Польше, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники."Согласно последним данным с границы, полученным Rzeczpospolita, решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны", — говорится в материале.Как отмечает издание, уже в первую неделю действия новых правил был зафиксирован беспрецедентный рост числа украинцев этой возрастной группы, въезжающих в Польшу, — 10,6 тысячи человек.Польский генерал Роман Полько отметил, что Украина опустошена длительным конфликтом, ее профессиональная армия уничтожена, поэтому многие молодые украинцы и пытаются сбежать в Польшу, чтобы выжить."Украинские гражданские лица, призванные в армию, чувствуют себя пушечным мясом. После короткой подготовки их бросают на передовую, к чему они не готовы. Я бы не стал винить этих молодых людей за то, что они уезжают за границу", — сказал он в беседе с изданием.Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
https://ria.ru/20250912/polsha-2041576454.html
https://ria.ru/20250912/rossiya-2041552546.html
https://ria.ru/20250912/tusk-2041412885.html
польша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758628532_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_b279694f986d971f69f4cf234a8cfb5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
"Разрушительные последствия": в Польше ополчились на Киев

Rzeczpospolita: разрешение на выезд с Украины молодежи грозит проблемами Польше

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 cен — РИА Новости. Решение властей в Киеве разрешить выезд с Украины молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет грозит разрушительными последствиями Польше, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
"Согласно последним данным с границы, полученным Rzeczpospolita, решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны", — говорится в материале.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Польша поспешно возложила вину за инцидент с БПЛА на Россию, заявил Небензя
12 сентября, 23:10
Как отмечает издание, уже в первую неделю действия новых правил был зафиксирован беспрецедентный рост числа украинцев этой возрастной группы, въезжающих в Польшу, — 10,6 тысячи человек.
Польский генерал Роман Полько отметил, что Украина опустошена длительным конфликтом, ее профессиональная армия уничтожена, поэтому многие молодые украинцы и пытаются сбежать в Польшу, чтобы выжить.
"Украинские гражданские лица, призванные в армию, чувствуют себя пушечным мясом. После короткой подготовки их бросают на передовую, к чему они не готовы. Я бы не стал винить этих молодых людей за то, что они уезжают за границу", — сказал он в беседе с изданием.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Глава МИД Польши не видит оснований для разрыва дипотношений с Россией
12 сентября, 19:48
Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Польше резко отреагировали на новый выпад Туска в адрес России
12 сентября, 12:03
 
В миреПольшаУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала