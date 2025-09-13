https://ria.ru/20250913/polsha-2041594787.html

"Разрушительные последствия": в Польше ополчились на Киев

"Разрушительные последствия": в Польше ополчились на Киев - РИА Новости, 13.09.2025

"Разрушительные последствия": в Польше ополчились на Киев

Решение властей в Киеве разрешить выезд с Украины молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет грозит разрушительными последствиями Польше, сообщает газета... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T05:20:00+03:00

2025-09-13T05:20:00+03:00

2025-09-13T15:27:00+03:00

в мире

польша

украина

киев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758628532_0:223:3076:1953_1920x0_80_0_0_67a355ef5c2e7db3a2ba92d85e1d629b.jpg

МОСКВА, 13 cен — РИА Новости. Решение властей в Киеве разрешить выезд с Украины молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет грозит разрушительными последствиями Польше, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники."Согласно последним данным с границы, полученным Rzeczpospolita, решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны", — говорится в материале.Как отмечает издание, уже в первую неделю действия новых правил был зафиксирован беспрецедентный рост числа украинцев этой возрастной группы, въезжающих в Польшу, — 10,6 тысячи человек.Польский генерал Роман Полько отметил, что Украина опустошена длительным конфликтом, ее профессиональная армия уничтожена, поэтому многие молодые украинцы и пытаются сбежать в Польшу, чтобы выжить."Украинские гражданские лица, призванные в армию, чувствуют себя пушечным мясом. После короткой подготовки их бросают на передовую, к чему они не готовы. Я бы не стал винить этих молодых людей за то, что они уезжают за границу", — сказал он в беседе с изданием.Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

https://ria.ru/20250912/polsha-2041576454.html

https://ria.ru/20250912/rossiya-2041552546.html

https://ria.ru/20250912/tusk-2041412885.html

польша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, киев, вооруженные силы украины