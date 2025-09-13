"Разрушительные последствия": в Польше ополчились на Киев
Rzeczpospolita: разрешение на выезд с Украины молодежи грозит проблемами Польше
МОСКВА, 13 cен — РИА Новости. Решение властей в Киеве разрешить выезд с Украины молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет грозит разрушительными последствиями Польше, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
"Согласно последним данным с границы, полученным Rzeczpospolita, решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны", — говорится в материале.
Как отмечает издание, уже в первую неделю действия новых правил был зафиксирован беспрецедентный рост числа украинцев этой возрастной группы, въезжающих в Польшу, — 10,6 тысячи человек.
Польский генерал Роман Полько отметил, что Украина опустошена длительным конфликтом, ее профессиональная армия уничтожена, поэтому многие молодые украинцы и пытаются сбежать в Польшу, чтобы выжить.
"Украинские гражданские лица, призванные в армию, чувствуют себя пушечным мясом. После короткой подготовки их бросают на передовую, к чему они не готовы. Я бы не стал винить этих молодых людей за то, что они уезжают за границу", — сказал он в беседе с изданием.
Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
