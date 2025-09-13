Рейтинг@Mail.ru
Британская полиция продолжает разбивать на части акцию в Лондоне
19:59 13.09.2025
Британская полиция продолжает разбивать на части акцию в Лондоне
Полиция Лондона продолжает формировать кордоны и разбивать на части акцию правого активиста Томми Робинсона, передает корреспондент РИА Новости.
ЛОНДОН, 13 сен - РИА Новости. Полиция Лондона продолжает формировать кордоны и разбивать на части акцию правого активиста Томми Робинсона, передает корреспондент РИА Новости. Ранее конные и пешие полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади. Отгороженные участники заняли пьедестал колонны Нельсона и поют песню "We will rock you" и скандируют "Томми, Томми". По состоянию на 19.45 мск полиция сформировала два дополнительных кордона на Трафальгарской площади. Также над площадью летает полицейский вертолет. Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал видео с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Также Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев. Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков.
ЛОНДОН, 13 сен - РИА Новости. Полиция Лондона продолжает формировать кордоны и разбивать на части акцию правого активиста Томми Робинсона, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее конные и пешие полицейские отгородили часть демонстрантов от правительственного квартала Уайтхолл, сдерживая их на Трафальгарской площади.
Трансляция Робинсона с акции в Лондоне собрала два миллиона зрителей
Вчера, 19:55
Отгороженные участники заняли пьедестал колонны Нельсона и поют песню "We will rock you" и скандируют "Томми, Томми".
По состоянию на 19.45 мск полиция сформировала два дополнительных кордона на Трафальгарской площади. Также над площадью летает полицейский вертолет.
Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.
Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал видео с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона.
Также Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом.
Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев. Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков.
Глава Минтруда Британии высказался о протестах в Лондоне
Вчера, 19:38
 
