СМИ: ЕС опубликует предложения по ужесточению выдачи виз россиянам
Politico: ЕС в конце года порекомендует ужесточить визовый режим с РФ
© Иллюстрация РИА НовостиВиза в Европу
© Иллюстрация РИА Новости
Виза в Европу. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Рекомендации Евросоюза по ужесточению визовой политики в отношении РФ будут опубликованы в конце 2025 года, сообщает газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
"Новые руководящие принципы для стран блока, которые должны быть опубликованы в конце года, будут предлагать более жесткие ограничения на выдачу виз россиянам и гражданам других враждебных стран", - заявил представитель Европейской Комиссии газете Politico.
По словам двум европейских дипломатов, соответствующего решения требовали страны-члены блока, которые граничат с Россией на востоке,
Как пишет издание, предстоящая общеевропейская стратегия Еврокомиссии, которая будет опубликована в декабре, не будет устанавливать обязательных правил, а скорее будет содержать общие рекомендации, включая более строгие критерии для россиян, въезжающих в ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
