Офицеры украинской разведки сдались в плен на Запорожском направлении
Офицеры украинской разведки сдались в плен на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.09.2025
Офицеры украинской разведки сдались в плен на Запорожском направлении
2025-09-13T07:37:00+03:00
2025-09-13T07:37:00+03:00
2025-09-13T19:09:00+03:00
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,13 сен — РИА Новости. Офицеры Главного управления разведки (ГУР) Украины сдались в плен бойцам ВДВ России на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным "Викинг". "Недавно были очередные сдававшиеся в плен. Из них даже были офицеры подразделений ГУР", — сказал командир. Он добавил, что сдача офицеров ГУР Украины произошла благодаря успешной операции по выманиванию ряда боевиков ВСУ на контролируемые военными России позиции. "Они пытались пользоваться складками местности, условиями погоды, разными техническими средствами для того, чтобы попытаться просачиваться. Но мы контролируем их намного дальше, чем они могут себе представить", — подытожил боец. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023-го административным центром области временно стал город Мелитополь.
